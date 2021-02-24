Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox с номером версии 86. Программа обзавелась новыми возможностями, направленными на повышение удобства просмотра веб-страниц и защиту приватности пользователей в Сети.

Mozilla выделяет два основных нововведения. Во-первых, был усовершенствован режим картинка-в-картинке. Теперь он позволяет запускать в компактных окнах не один, а сразу несколько видеофайлов. При этом в каждом из окон доступны удобные элементы управления воспроизведением.

Во-вторых, компания добавила в обновлённый браузер средство Total Cookie Protection. По словам Mozilla, теперь файлы cookie для разных веб-сайтов будут полностью изолированы друг от друга. Напомним, что в прошлом выпуске браузера появилась защита от супер-файлов cookie, которые собирают гораздо больше данных о действиях пользователей и способны маскироваться таким образом, чтобы стандартные средства очистки cookie их не обнаруживали. Сообщается, что средство Total Cookie Protection будет доступно в Firefox для Android, Windows и macOS. Для активации пользователям необходимо выбрать строгий режим приватности в настройках браузера.

Обновлённая версия Firefox для всех поддерживаемых платформ уже доступна для загрузки на официальном сайте Mozilla.