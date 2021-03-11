«Яндекс» запустил собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay

«Яндекс» объявил о запуске собственного платежного сервиса Yandex Pay. Для расчетов новый сервис смогут использовать владельцы аккаунтов на «Яндексе» и компании, ведущие бизнес в интернете. Yandex Pay работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кешбэк и другие бонусы владельцев карт сохраняются.

Пока сервис работает только на сайтах в большинстве популярных браузеров. Он доступен тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался. Платформа позволяет привязывать несколько карт и выбирать нужную при оплате. В дальнейшем пользователи смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне.

Компании могут подключить Yandex Pay напрямую или обратившись к агрегатору платежных сервисов.

