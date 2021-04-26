«Яндекс» запустил сервис «Документы»

Компания «Яндекс» объявила сегодня о запуске интернет-сервиса «Документы» — набора онлайновых инструментов для создания и совместного редактирования файлов. По сути, это аналог пакета Microsoft Office.

Для работы с сервисом достаточно иметь компьютер с подключением к интернету и браузер — локальная установка программного обеспечения не требуется. Пользователи могут создавать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации.

Реализованы средства коллективной работы. Для совместного редактирования документа достаточно отправить коллегам соответствующую ссылку. Неважно, есть у них аккаунт на «Яндексе» или нет, они получат доступ к файлу. При этом ведётся история изменений, которая позволит отменить ошибочные или нежелательные действия.

Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии. Файлы можно отсортировать по дате, названию или размеру. Предусмотрена функция закрепления часто используемых документов.

Важно также отметить, что работать с сервисом можно не только на персональных компьютерах, но и на смартфонах. Получить доступ к средствам редактирования можно здесь.