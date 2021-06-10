«Яндекс» выпустил крупное обновление для своего поиска

«Яндекс» представил обновлённый поиск, главной темой которого стала экономия времени. Поисковик получил массу улучшений, благодаря которым пользователи смогут быстрее решать свои задачи. Кроме того, сервис научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов. Разработчики впервые применили генеративные нейросети YaLM, способные составлять тексты на русском языке, уже используемые поисковиком и голосовым помощником «Алисой».

Одним из наиболее заметных нововведений стало появление возможности поиска нужного фрагмента видео на основе текстового запроса. Теперь при поиске видео по определённому запросу пользователи смогут начинать просмотр с того места, где раскрывается суть интересующего их запроса. Для реализации этой функции поисковик научился сопоставлять смысл запроса с изображением и звуковой дорожкой. В настоящее время эта функция уже доступна в поисковике для мобильных устройств, а в ближайшее время появится и на компьютерах.

Ещё в поисковике «Яндекса» стало больше быстрых ответов, которые стали разнообразнее. Разработчики добавили новый тип быстрых ответов, которые позволят подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и соответствующие им ответы. В настоящее время поиск «Яндекса» ежемесячно показывает более 130 млн быстрых ответов.

Для обработки запросов, которые лучше задать не текстом, а изображением, в приложении «Яндекс» используется умная камера, способная распознавать разные объекты, давая подсказки об их стоимости и местах, где их можно приобрести. Она также может использоваться для перевода с иностранных языков, создания и автоматического улучшения сканов документов. Разработчики обновили данный инструмент, благодаря чему он стал до пяти раз точнее определять объекты на снимках.

Для помощи в выборе кафе, магазинов или каких-либо организаций «Яндекс» начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Например, если пользователь задаст вопрос о каком-либо ресторане, то сможет увидеть, как об этом месте отзывались другие посетители.

В дополнение к этому у пользователей «Яндекса» на Android и iOS появилась возможность активации автоматического определителя номера, который поможет избавиться от нежелательных звонков. В следующем месяце АОН также сможет использоваться для автоматической блокировки спам-звонков.