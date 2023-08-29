Binance может полностью уйти из России

Binance допускает полный уход с российского рынка, заявил представитель криптобиржи газете The Wall Street Journal (WSJ). «Все варианты на столе, включая полный выход [с рынка]», — сообщил представитель Binance. В связи с санкциями против Binance со стороны США и других стран криптобиржа вынуждена сейчас заново взвесить плюсы и минусы продолжения бизнеса в России, пишет WSJ.

26 августа Binance объявила о новых ограничениях для пользователей из России, которые теперь смогут торговать на бирже с другими пользователями (P2P-операции) из фиатных валют только в рублях. Живущие за пределами страны россияне, которые прошли верификацию с подтверждением адреса, могут продолжать торговать на Binance P2P всеми фиатными валютами, кроме рублей, евро, долларов США и украинских гривен.

В ходе рассмотрения перспектив дальнейшей работы в России криптобиржа принимает к учёту несколько факторов. Во-первых, оцениваются возможности для продолжения работы в условиях проблем с регулированием криптовалютного рынка. Во-вторых, просчитываются финансовые риски для Binance, поскольку санкции и ограничения, введённые в отношении России, могут повлиять на её деятельность и прибыльность. Кроме того, необходимость соблюдения нормативных требований тоже является важным фактором для Binance, поскольку биржа стремится поддерживать свою репутацию соответствующей требованиям и заслуживающей доверия платформы.

Уход из России может означать для Binance не только изменения в торговых опциях и доступных способах оплаты для пользователей, но и потерю доли на российском рынке, поскольку пользователи будут искать альтернативные платформы для торговли криптовалютами. Также уход с крупного рынка вызовет вопросы по поводу способности криптобиржи справляться с проблемами, вызванными регулированием деятельности криптовалютного рынка.

В настоящее время Минюст США проверяет Binance на предмет возможного нарушения санкций против России, сообщила WSJ со ссылкой на осведомлённый источник. На фоне расследования Binance ограничила россиянам P2P-торговлю с участием российских банков, находящихся под санкциями. Как сообщает Forbes, другие криптобиржи, включая OKX и Bybit, тоже приостановили операции с попавшими под санкции российскими банками, такими как «Сбер», «Тинькофф» и Альфа-банк.