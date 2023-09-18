Toncoin вошла в десятку крупнейших криптовалют мира

Несколько дней назад Павел Дуров объявил о запуске криптокошелька TON Wallet в мессенджере Telegram. Благодаря этому, криптовалюта Toncoin заняла девятое место по капитализации в рейтинге CoinMarketCap.

В данный момент пользователи Telegram могут приобретать Toncoin, биткоин и стейблкоин USDT. Кроме того, криптовалюту можно без проблем отправлять своим контактам. Аналитики считают, что Павел Дуров стремится сделать из Telegram глобальную платежную систему по примеру китайской WeChat.

Правда, на пути к этой цели существует множество препятствий. Так, например, по словам Дурова, криптокошелек не появится в настройках для пользователей США и некоторых других стран, что вполне понятно, учитывая провальную историю с криптовалютой Gram. Для российских же пользователей покупка криптовалюты будет доступна только с использованием зарубежной банковской карты.

Впрочем, пока Toncoin в основном используется для покупки идентификаторов и имен пользователей в Telegram. Ее перспективы станут понятнее позднее.