На церемонии Golden Joystick Awards 2023 назвали лучшие игры

Вчера состоялась церемония премии Golden Joystick Awards 2023, где игры 2023 года участвовали в борьбе за звание лучших в разных номинациях. В итоге большинство призов получила Baldur's Gate 3.
Игра забрала все призы в тех номинациях, где участвовала. А это в первую очередь «Лучшая игра года» и «Игра года на ПК». Кроме того, студия Larian победила в номинациях «Лучший визуальный дизайн», собственно, «Студия года», «Лучшее игровое сообщество», «Лучший сюжет», а актёр Нил Ньюбон, сыгравший роль вампира Астариона, забрал статуэтку в номинации «Лучший исполнитель второго плана».
Также стоит выделить и ряд других наград:
«Лучшее дополнение к игре — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
«Лучшая инди-игра» — Sea of Stars
«Лучшая VR-игра» — Horizon Call of the Mountain
«Лучшая многопользовательская игра» — Mortal Kombat 1
«Лучшее игровое оборудование» — PSVR 2
«Награда за прорыв» — Coccoon / Geometric Interactive
Премия «Выбор критиков» — Alan Wake II
«Лучший исполнитель главной роли» — Бен Старр, Final Fantasy XVI
«Игра года для Xbox» — Starfield
«Игра года для PlayStation» — Resident Evil 4
«Игра года на Nintendo» — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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