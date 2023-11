На церемонии Golden Joystick Awards 2023 назвали лучшие игры

Вчера состоялась церемония премии Golden Joystick Awards 2023, где игры 2023 года участвовали в борьбе за звание лучших в разных номинациях. В итоге большинство призов получила Baldur's Gate 3.

Игра забрала все призы в тех номинациях, где участвовала. А это в первую очередь «Лучшая игра года» и «Игра года на ПК». Кроме того, студия Larian победила в номинациях «Лучший визуальный дизайн», собственно, «Студия года», «Лучшее игровое сообщество», «Лучший сюжет», а актёр Нил Ньюбон, сыгравший роль вампира Астариона, забрал статуэтку в номинации «Лучший исполнитель второго плана».

Также стоит выделить и ряд других наград:

«Лучшее дополнение к игре — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

«Лучшая инди-игра» — Sea of Stars

«Лучшая VR-игра» — Horizon Call of the Mountain

«Лучшая многопользовательская игра» — Mortal Kombat 1

«Лучшее игровое оборудование» — PSVR 2

«Награда за прорыв» — Coccoon / Geometric Interactive

Премия «Выбор критиков» — Alan Wake II

«Лучший исполнитель главной роли» — Бен Старр, Final Fantasy XVI

«Игра года для Xbox» — Starfield

«Игра года для PlayStation» — Resident Evil 4

«Игра года на Nintendo» — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom