В соцсети "ВК" произошел масштабный сбой

22 ноября около 15:00 в соцсети "ВКонтакте" произошел масштабный сбой. При попытке обновить ленту с мобильного приложения, появляется ошибка загрузки. Об этом сообщают пользователи из Беларуси и России.

Если попытаться зайти в соцсеть с компьютера, появится сообщение «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже»).

К моменту написания заметки технические неполадки не были устранены.