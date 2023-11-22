В соцсети "ВК" произошел масштабный сбой

22 ноября около 15:00 в соцсети "ВКонтакте" произошел масштабный сбой. При попытке обновить ленту с мобильного приложения, появляется ошибка загрузки. Об этом сообщают пользователи из Беларуси и России.

Если попытаться зайти в соцсеть с компьютера, появится сообщение «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже»).

К моменту написания заметки технические неполадки не были устранены.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 