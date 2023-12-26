В России запустили еще одну замену Tinder

Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero, которое должно заменить ушедший из России Tinder. Сообщается, что с помощью искусственного интеллекта оно определит совместимость и подберет партнера по соционике, знаку Зодиака и некоторым другим параметрам.

Приложение, которое можно установить и на Android, и на iOS, позиционируется не только как платформа для романтических знакомств, но и для поиска друзей, бизнес-партнеров и единомышленников.

Пользователям доступно несколько разновидностей подписок, которые дают доступ к просмотру ленты (с режимом невидимости по желанию), углубленному анализу личности пользователей и расширенному функционалу ИИ-ассистента. Кроме того, наличествуют встроенные покупки.

Напомним, что Tinder прекратил работу в России 30 июня, после чего российские приложения для знакомств получили значительный приток аудитории.