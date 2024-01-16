Криптобиржа Binance запретит россиянам вести P2P-торговлю с 31 января

Криптобиржа Binance сообщила, что граждане России и её резиденты не смогут совершать P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) на платформе после 31 января 2024 года.

"В связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 2024-01-31 00:00 (UTC), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P", - говорится в сообщении криптобиржи.

Стоит отметить, что доступ к Binance P2P для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской Федерации и подтвердивших это с помощью подтверждения адреса проживания, останется без изменений.