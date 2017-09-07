IT Entrance autumn 2017: стань айтишником уже завтра

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16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

Темы конференции:

  • Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;
  • Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;
  • Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;
  • Как найти свою IT-компанию;
  • Как прокачать язык для работы в IT.

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители  крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.

Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:

  • Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
  • Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
  • Студент технических специальностей.

Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

  Большой зал Малый зал
10:00 - 10:30 Торжественное открытие в Большом зале
10:30 - 11:00 Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда

"Как продать себя компании: составляем резюме на миллион"		 Надежда Артуганова, руководитель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY


"Первая работа в IT: как и где ее искать"
11:00 - 11:30 Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий

"Факторы успешного входа в ИТ профессию"		 Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile,  партнер в Engo


"Как выстроить успешную карьеру в IT"
11:30 - 12:00 Перерыв, кофе-пауза
12:00 - 12:30 Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco

"Овертаймы: хорошо или плохо"		 Надежда Ракович, HR manager в Syberry



"Испытательный срок: встреча с реальностью"
12:30 - 13:00 Геннадий Ковалев, Frontend Developer, Компьютерная Академия "ШАГ"

"Как попасть в IT-компанию своей мечты?"		 Алена Волчек, Senior Project Manager, Belhard

"В IT не только программисты: выбор IT-специальности"
13:00 - 13:30 Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза
13:30 - 14:00 Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab


"Гуманитарии в IT: с чего начать, если нет опыта"		 Сергей Курило, директор по маркетингу Центра изучения языков "Мир без границ"

"Зачем мне языки? Технического английского хватит"
14:00 - 14:30 Владимир Дюбков, ректор Института ИТ и бизнес-администрирования

"Каких ошибок стоит избежать на старте карьеры в IT"		 Александр Шадуро, Lead Software Developer в EPAM, тренер ОЦ ПВТ

"Перспектива карьерного развития ASP.NET-разработчика"
14:30 - 14:45 Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза
14:45 - 15:15 Антон Трутнев, Senior Project Manager в Axamit

"Я бы в АЕМ пошел, пусть меня научат. Как освоить перспективную профессию?"		 Дмитрий Кироль, Head of HR в Wargaming

"Wargaming Forge: как попасть в геймдев"
15:15 - 15:45 Евгений Карпович, QA engineer, тренер IT-Академии Belhard

"Суровая реальность начинающего тестировщика в Беларуси"		 Владимир Галушко, Software Engineer в EPAM

"Как стать Front-end Developer"
15:45 - 16:00 Торжественное закрытие


Хочешь стать тестировщиком? Мы поможем!

В рамках конференции пройдет мастер-класс тренера IT-Академии Belhard Евгения Карповича.  Во время мастер-класса слушатели смогут попробовать себя в роли настоящих тестировщиков IT-компании. За 4 часа участникам предстоит протестировать сайт, познакомиться с автоматизированным и нагрузочным тестированиями, а также рассмотреть несколько примеров тестирования безопасности.

Осталось всего 3 билета, спешите освоить перспективную IT-профессию!

Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий

Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.

Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ»ИТ-Академия BelhardЦентр стажировок Belhard, SoftTecoR-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by, Axamit, клуб виртуальной реальности VR-CLUB

Партнер кофе-паузы – кондитерская фабрика "Алвеста".

Партнер подарков - STC.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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