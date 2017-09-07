IT Entrance autumn 2017: стань айтишником уже завтра

16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

Темы конференции:

Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;

Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;

Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;

Как найти свою IT-компанию;

Как прокачать язык для работы в IT.

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.

Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:

Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;

Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;

Студент технических специальностей.

Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Большой зал Малый зал 10:00 - 10:30 Торжественное открытие в Большом зале 10:30 - 11:00 Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда



"Как продать себя компании: составляем резюме на миллион" Надежда Артуганова, руководитель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY





"Первая работа в IT: как и где ее искать" 11:00 - 11:30 Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий



"Факторы успешного входа в ИТ профессию" Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile, партнер в Engo





"Как выстроить успешную карьеру в IT" 11:30 - 12:00 Перерыв, кофе-пауза 12:00 - 12:30 Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco



"Овертаймы: хорошо или плохо" Надежда Ракович, HR manager в Syberry







"Испытательный срок: встреча с реальностью" 12:30 - 13:00 Геннадий Ковалев, Frontend Developer, Компьютерная Академия "ШАГ"



"Как попасть в IT-компанию своей мечты?" Алена Волчек, Senior Project Manager, Belhard



"В IT не только программисты: выбор IT-специальности" 13:00 - 13:30 Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза 13:30 - 14:00 Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab





"Гуманитарии в IT: с чего начать, если нет опыта" Сергей Курило, директор по маркетингу Центра изучения языков "Мир без границ"



"Зачем мне языки? Технического английского хватит" 14:00 - 14:30 Владимир Дюбков, ректор Института ИТ и бизнес-администрирования



"Каких ошибок стоит избежать на старте карьеры в IT" Александр Шадуро, Lead Software Developer в EPAM, тренер ОЦ ПВТ



"Перспектива карьерного развития ASP.NET-разработчика" 14:30 - 14:45 Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза 14:45 - 15:15 Антон Трутнев, Senior Project Manager в Axamit



"Я бы в АЕМ пошел, пусть меня научат. Как освоить перспективную профессию?" Дмитрий Кироль, Head of HR в Wargaming



"Wargaming Forge: как попасть в геймдев" 15:15 - 15:45 Евгений Карпович, QA engineer, тренер IT-Академии Belhard



"Суровая реальность начинающего тестировщика в Беларуси" Владимир Галушко, Software Engineer в EPAM



"Как стать Front-end Developer" 15:45 - 16:00 Торжественное закрытие



Хочешь стать тестировщиком? Мы поможем!

В рамках конференции пройдет мастер-класс тренера IT-Академии Belhard Евгения Карповича. Во время мастер-класса слушатели смогут попробовать себя в роли настоящих тестировщиков IT-компании. За 4 часа участникам предстоит протестировать сайт, познакомиться с автоматизированным и нагрузочным тестированиями, а также рассмотреть несколько примеров тестирования безопасности.

Осталось всего 3 билета, спешите освоить перспективную IT-профессию!

Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий.

Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.

Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ», ИТ-Академия Belhard, Центр стажировок Belhard, SoftTeco, R-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by, Axamit, клуб виртуальной реальности VR-CLUB.

Партнер кофе-паузы – кондитерская фабрика "Алвеста".

Партнер подарков - STC.