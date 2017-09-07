IT Entrance autumn 2017: стань айтишником уже завтра

16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.
В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.
Темы конференции:
- Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;
- Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;
- Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;
- Как найти свою IT-компанию;
- Как прокачать язык для работы в IT.
Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.
Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:
- Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
- Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
- Студент технических специальностей.
Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
|Большой зал
|Малый зал
|10:00 - 10:30
|Торжественное открытие в Большом зале
|10:30 - 11:00
|Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда
"Как продать себя компании: составляем резюме на миллион"
|Надежда Артуганова, руководитель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY
"Первая работа в IT: как и где ее искать"
|11:00 - 11:30
|Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий
"Факторы успешного входа в ИТ профессию"
|Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile, партнер в Engo
"Как выстроить успешную карьеру в IT"
|11:30 - 12:00
|Перерыв, кофе-пауза
|12:00 - 12:30
|Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco
"Овертаймы: хорошо или плохо"
|Надежда Ракович, HR manager в Syberry
"Испытательный срок: встреча с реальностью"
|12:30 - 13:00
|Геннадий Ковалев, Frontend Developer, Компьютерная Академия "ШАГ"
"Как попасть в IT-компанию своей мечты?"
|Алена Волчек, Senior Project Manager, Belhard
"В IT не только программисты: выбор IT-специальности"
|13:00 - 13:30
|Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза
|13:30 - 14:00
|Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab
"Гуманитарии в IT: с чего начать, если нет опыта"
|Сергей Курило, директор по маркетингу Центра изучения языков "Мир без границ"
"Зачем мне языки? Технического английского хватит"
|14:00 - 14:30
|Владимир Дюбков, ректор Института ИТ и бизнес-администрирования
"Каких ошибок стоит избежать на старте карьеры в IT"
|Александр Шадуро, Lead Software Developer в EPAM, тренер ОЦ ПВТ
"Перспектива карьерного развития ASP.NET-разработчика"
|14:30 - 14:45
|Перерыв, розыгрыши подарков, кофе-пауза
|14:45 - 15:15
|Антон Трутнев, Senior Project Manager в Axamit
"Я бы в АЕМ пошел, пусть меня научат. Как освоить перспективную профессию?"
|Дмитрий Кироль, Head of HR в Wargaming
"Wargaming Forge: как попасть в геймдев"
|15:15 - 15:45
|Евгений Карпович, QA engineer, тренер IT-Академии Belhard
"Суровая реальность начинающего тестировщика в Беларуси"
|Владимир Галушко, Software Engineer в EPAM
"Как стать Front-end Developer"
|15:45 - 16:00
|Торжественное закрытие
Хочешь стать тестировщиком? Мы поможем!
В рамках конференции пройдет мастер-класс тренера IT-Академии Belhard Евгения Карповича. Во время мастер-класса слушатели смогут попробовать себя в роли настоящих тестировщиков IT-компании. За 4 часа участникам предстоит протестировать сайт, познакомиться с автоматизированным и нагрузочным тестированиями, а также рассмотреть несколько примеров тестирования безопасности.
Осталось всего 3 билета, спешите освоить перспективную IT-профессию!
Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий.
Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.
Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ», ИТ-Академия Belhard, Центр стажировок Belhard, SoftTeco, R-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by, Axamit, клуб виртуальной реальности VR-CLUB.
Партнер кофе-паузы – кондитерская фабрика "Алвеста".
Партнер подарков - STC.
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