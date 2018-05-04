Блокчейн третьего поколения - альтернатива государственному регулированию

Прошедший 2017 год можно назвать годом расцвета ICO. А нынешний 2018, вероятно, станет годом регулирования криптовалют. Большинство стран сегодня пытается разобраться со статусом виртуальных монет и определить, какое место отвести им в мировой финансовой системе.

Единой позиции нет — это валюта, имущественные права или товар? Средство платежа или обмена? Должны ли криптовалютные биржи лицензировать свою деятельность? Позиции регуляторов разнятся в каждой стране. Ключевые вопросы остаются без ответов до сих пор, и это создает проблемы в правоприменении. Говорить даже о налогообложении доходов, полученных в виде криптовалюты, без определения правового статуса цифровых денег невозможно. Криптовалюта находится в правовом вакууме, это все понимают, но решить быстро вопрос не получается. С одной стороны, появление блокчейн и криптовалют называют технологическим прорывом. С другой стороны, создались новые возможности для отмывания денег, полученных преступным путем. И этот факт не дает покоя правительствам многих стран.

Самые влиятельные в этой нише регуляторы, глядя на которых принимает решения весь мир, США и страны Евросоюза. Но даже в Соединенных Штатах нет единого подхода к регулированию криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляет, что приобретение токенов и криптовалют с целью получения дохода в будущем является заключением инвестиционного договора и, соответственно, приобретением ценных бумаг. Следовательно, такие операции должны проводиться согласно законодательства о ценных бумагах, равно, как и выпуск таких токенов и криптовалют. То есть, исходя из заявлений SEC, последняя считает криптовалюты в своем большинстве ценными бумагами. Аналогично, криптовалютные биржи, на которых обращаются криптовалюты-ценные бумаги, должны быть зарегистрированы согласно законодательства США и действовать исключительно в рамках закона.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала криптовалюту товаром и стала первым американским регулятором, разрешившим своим сотрудникам публичную торговлю криптовалютными деривативами, запретив при этом инвестировать в биткоин-фьючерсы.

Товаром же криптовалюту начали признавать и американские служители Фемиды. Федеральный судья США из Восточного округа Нью-Йорка Джек Вайнштейн (Jack Weinstein) постановил, что криптовалюты следует рассматривать как сырьевые товары, чем создал прецедент и подтвердил выводы CFTC.

В 2017 г. в Европейский Союз внес поправки в четвертую директиву о противодействии отмыванию денежных средств, принятую в 2015 г., добавив биткоин и связанный с ним бизнес в список, предполагающий двухлетний процесс регистрации компаний в целях более простого регулирования со стороны властей ЕС. Планируется ввести требования, согласно которым криптовалютные платформы должны будут осуществлять комплексную проверку своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях.

Призывы к усилению регулирования криптовалют нашли отражение во всей Европе. 15 января Министр экономики Франции Эммануэль Макрон объявил о создании рабочей группы по регулированию криптовалют, а представитель Немецкого федерального банка призвал к регулированию цифровых валют в мировом масштабе.

На саммите G20 решили подготовить рекомендации по унифицированному регулированию криптовалют к июню 2018. Мировые лидеры обещает применять стандарты Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) к криптовалютному рынку. В заявлении Большой Двадцатки, опубликованном 20 марта, сообщается: "Мы обязуемся внедрить стандарты FATF по мере их применимости для криптовалютных активов и с нетерпением ожидаем обзора этих стандартов, а также призываем Группу усилить их глобальное внедрение. Мы призываем международные органы стандартизации продолжать мониторинг цифровых активов и их рисков в соответствии с полномочиями и ожидаем от них многосторонней оценки".

Очевидно, что государства пытаются завести оборот криптовалют под свой контроль, превращая всю идею блокчейн в фикцию. Все понимают, что централизованное регулирование распределенной системы — это парадокс. Ни один центробанк не может регулировать обращение валюты, которую он не эмитирует. Получается, что регулирование криптовалюты в привычном государствам формате невозможно, и назревает необходимость нового - транснационального регулирования. К слову, энтузиасты уже предпринимают попытки создания подобной инфраструктуры, и первые решения мы увидим совсем скоро.

К примеру, фонд Hypercube Ventures, в феврале начал финансирование блокчейн 3.0 - платформы с возможностью создания децентрализованного нотариата и арбитража. Это, по мнению авторов проекта, даст возможность свободно учреждать трансграничные компании и интегрировать их с реальным бизнесом. Тестовый запуск проекта планируется уже осенью этого года.

Появление блокчейн — одно из следствий растущего социального спроса на глобальные реформы. Уровень доверия граждан к государственным институтам падает с каждым годом по всему миру. Где-то больше, где-то меньше, но тенденция очевидна. Громкие коррупционные скандалы регулярно попадающие в СМИ только ускоряют этот процесс. Результаты выборов президента США показательны, как пример растущего недоверия. Государственная машина с ее множественными бюрократическими процедурами выглядит морально устаревшей в современном динамично меняющемся мире. Наиболее прогрессивная часть общества настроена если не на ликвидацию государства как такового, то на замещение его группой технократов, работающих на конкурентной основе или электронным правительством.

Развитие технологий в сфере IT, машинного обучения, искусственного интеллекта приближают день, когда руководить государством будет команда из трех человек. Вся рутинная работа будет делегирована машинам, а принятие ответственных решений передано сообществу в виде электронных платформ для голосования. В этом случае необходимость в парламенте в традиционном виде пропадает. Электронный парламент сможет создавать смарт-законы, задающие программный код для всей системы общественных отношений, при которой система не сможет выполнить действие, не прописанное в коде. Это исключает возможность проявления коррупции даже в самом минимальном ее виде.

В этом контексте серьезные изменения ожидают не только общественный договор, но и международную правовую систему в целом. И именно децентрализованные системы являются одним из главных инструментов на пути к таким эволюционным изменениям. Будущее уже наступило...