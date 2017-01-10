Сервис электронных денег EasyPay выпустил мобильное приложение

Старейший белорусский сервис электронных денег EasyPay 10 января 2017 года сообщил о запуске мобильного приложения для IOS и Android.

Представители сервиса рассказали, что с помощью приложения пользователи смогут быстро и удобно совершать оплату товаров и услуг, переводы с кошелька на кошелек, пополнять баланс кошелька с помощью банковских карт в любое удобное время.

Также будет возможность общаться с техподдержкой, смотреть историю всех операций, оплачивать выставленные счета и создавать избранные платежи.

Напомним, что с октября 2015 года идентифицировать кошелек EasyPay можно в каждом отделении почты.

Обязательная идентификация пользователей электронных платежных систем в Беларуси была прописана в Декрете №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

EasyPay — первая белорусская система электронных денег, предназначенная для осуществления платежей в интернете и с помощью SMS-сообщений. Открылась 9 ноября 2004 года в рамках совместного проекта ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый Контакт».