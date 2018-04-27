В Беларуси стартовали официальные продажи Huawei P20

В Минске прошла официальная презентация смартфона Huawei P20.

Huawei P20 получил 5,8" экран, 24 МП фронтальные камеры для селфи с интеллектуальными функциями улучшения портретов и технологией трехмерной коррекции освещения. Процессор Kirin 970 с выделенным модулем нейронных вычислений (NPU). Интерфейс пользователя EMUI 8.1, интегрированный с новейшей ОС Android 8.1.

Huawei P20 Lite — это упрощенная версия смартфона. Она оснащается менее производительным процессором (без ИИ) и упрощенной камерой.

Официальная цена Huawei P20 (128 ГБ) в Беларуси составляет 1499 рублей, а Huawei P20 Lite (64 ГБ) будет стоить 699 рублей. Как сообщают представители Huawei, P20 Pro поступит в продажу в Беларуси чуть позже.

Напомним, что глобальная презентация смартфонов прошла в Париже в конце марта. Полный обзор смартфона можете прочитать на нашем сайте.