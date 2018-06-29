Обнаружен новый способ кражи денег у пользователей Android

Группа злоумышленников, известная под именем AsiaHitGroup, выпустила за этот год уже третью волну мошеннических приложений в Google Play. На этот раз хакеры использовали фоновые (и не видимые пользователю) push-уведомления, чтобы подписать жертву на премиальную мобильную подписку.

Атака была раскрыта экспертами компании McAfee, которые выявили в Google Play вредоносный функционал Sonvpay.C. Вредоносное ПО скрывалось под видом 15 различных приложений, которые представляли собой разные инструменты, начиная от мобильной точки доступа Wi-Fi до сканера QR-кода. McAfee полагает, что суммарно вредоносные приложения были загружены около 50 000 раз и, возможно, AsiaHitGroup смогла заработать на них порядка 145 000 долларов.

Атака нацелена на Россию, Таиланд и Малайзию, на пользователей из других стран она не распространяется. Сейчас вредоносное ПО удалено из магазина, однако в McAfee отме