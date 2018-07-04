Google выпустила последнюю бета-версию Android P

Google выпустила Android P Beta 3 (Developer Preview 4). Именно эта версия ОС является почти окончательным вариантом Android P.

Третья бета-версия наиболее близка к официальному релизу, который должен состояться летом 2018 года. Она содержит все API, которые будут доступны в Android P, так что разработчики стороннего софта могут протестировать свои приложения уже сейчас.

Кроме того, в Android P Beta 3 сменились системные иконки, включая строку состояния, панели настроек и уведомлений.