В Android появилось главное новшество за последние 10 лет

В Google Play Market, магазине приложений для устройств на базе Android, появился искусственный интеллект, который рекомендует пользователям новые мобильные программы, исходя из множества различных факторов.

Нейросеть составляет персональные рекомендации, исходя из пола, возраста, географического местоположения пользователя, а также его интересов и даже времени посещения каталога Google Play.

Кроме того, изучаются и сами приложения, которые будут рекомендованы. Например, они должны регулярно обновляться.