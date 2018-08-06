Дата выхода Android 9 состоится 20 августа

Google представит Android 9 20 августа 2018 года. Об этом свидетельствую последние утечки. Имя системы на называется.

Интересно, что последние годы компания на день отодвигает релиз операционной системы. Android 7 был представлен 22 августа 2016 года, Android 8 – 21 августа 2017 года.

Однозначной информации о «сладком» имени системы пока нет. Называются варианты Pistachio и Pumpkin Pie. Первыми телефонами с Android 9 на борту, скорее всего, станут фирменные Pixel 3 и Pixel 3 XL. Их релиз ожидается в октябре 2018 года.

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Опубликовал: KVbot,

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