Дата выхода Android 9 состоится 20 августа

Google представит Android 9 20 августа 2018 года. Об этом свидетельствую последние утечки. Имя системы на называется.

Интересно, что последние годы компания на день отодвигает релиз операционной системы. Android 7 был представлен 22 августа 2016 года, Android 8 – 21 августа 2017 года.

Однозначной информации о «сладком» имени системы пока нет. Называются варианты Pistachio и Pumpkin Pie. Первыми телефонами с Android 9 на борту, скорее всего, станут фирменные Pixel 3 и Pixel 3 XL. Их релиз ожидается в октябре 2018 года.