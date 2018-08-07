Google выпустила Android 9 Pie

Google официально выпустила Android 9 Pie. Слухи о релизе 20 августа не подтвердились. Кроме того, не оправдались и предположения по поводу сладкого имени системы. Оно оказалось совсем простым – Pie, или пирог. Также компания убрала .0 из номера версии операционной системы.

Google обновила рекомендации дизайн-схемы Material Design. Компания переработала панель уведомлений, экран последних приложений, настроек. В дизайне стало больше белого цвета и прозрачностей. Система получила нативную поддержку нестандартных контуров дисплея, а также с ней можно использовать больше жестов.

В Android 9 Pie широко применяются технологии машинного обучения. При этом Google подчеркивает, что персональные данные не отправляются на сервера. Все операции выполняются локально. Речь идет об использовании ИИ для управления батареей и яркостью. Система изучает привычки пользователя и начинает оптимизировать предоставление ресурсов приложениям в зависимости от их востребованности. Точно также она ориентируется на выставляемый пользователем уровень яркости и затем регулирует его в соответствии с привычками.

Google внедрила в Android 9 Pie инструменты для управления цифровым здоровьем. Пользователи могут отслеживать время, проведенное в определенных приложениях и настраивать ограничения, не допуская «зависания» в сети.

Также улучшены многие другие вещи, например, работа Bluetooth, поддержка мультисенсорных камер и т.д.

Как обычно, Android 9 Pie можно пока установить только на телефоны Pixel. Владельцам гаджетов других производителей придется подождать обновления прошивки.