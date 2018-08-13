Android 9 сломал смартфоны Google

Пользователи смартфонов Google Pixel XL, которые одними из первых получили обновление Android до девятой версии, столкнулись с серьезными проблемами после установки новой прошивки.

По их словам, обновление Android привело к невозможности заряжать смартфон при помощи кабелей USB Power Delivery, которые обеспечивают высокий ток заряда аккумуляторов. При попытке подключить аппарат к зарядному устройству с таким кабелем на экране появлялось сообщение о медленной зарядке или вовсе о ее отсутствии.

Как уточняет Phone Arena, на данную проблему жаловались еще тестеры бета-версии Android 9 Pie, однако по неизвестным причинам она появилась и в релизе.