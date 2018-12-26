Samsung опубликовала план обновления своих устройств до Android 9 Pie

Samsung разместила уведомление в приложении Samsung Members с обновлённым планом выпуска прошивок Android Pie. Многим владельцам устройств Samsung придётся запастись терпением: внедрение новой ОС растянется едва ли не на весь 2019 год.

Интересно, что в этом плане выпуска обновок по-прежнему значится, что Galaxy S9 получит Android 9 Pie в январе 2019 года — вероятнее всего, это касается привязанных к крупным сотовым операторам вариантов этого флагманского аппарата. Среди устройств, которые получат Android Pie, упоминаются также Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy A8, Galaxy A9, Galaxy J4, Galaxy Tab S4 и другие:

Galaxy S9 (январь 2019 года);

Galaxy S9+ (январь 2019 года);

Galaxy Note 9 (февраль 2019 года);

Galaxy S8 (март 2019 года);

Galaxy S8+ (март 2019 года);

Galaxy Note 8 (март 2019 года);

Galaxy A8 2018 (апрель 2019 года);

Galaxy A8+ 2018 (апрель 2019 года);

Galaxy A7 2018 (апрель 2019 года);

Galaxy A9 2018 (апрель 2019 года);

Galaxy Tab S4 10.5 (апрель 2019 года);

Galaxy J4 (май 2019 года);

Galaxy J4+ (май 2019 года);

Galaxy J6 (май 2019 года);

Galaxy J6+ (май 2019 года);

Galaxy A8 Star (май 2019 года);

Galaxy J7 2017 (июль 2019 года);

Galaxy J7 Duo (август 2019 года);

Galaxy Xcover 4 (сентябрь 2019 года);

Galaxy J3 2017 (сентябрь 2019 года);

Galaxy Tab S3 9.7 (сентябрь 2019 года);

Galaxy Tab A 2017 (октябрь 2019 года);

Galaxy Tab Active2 (октябрь 2019 года);

Galaxy Tab A 10.5 (октябрь 2019 года).

По этому же плану обновления Android Pie для Galaxy Note 9 поступят лишь в феврале. Интересно, что первоначально Samsung обещала выпустить соответствующую прошивку в январе 2019 года. Однако, как и в случае с S9, возможно, разблокированная версия аппарата получит свежие сладости от Google уже в следующем месяце.