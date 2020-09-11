Google представила Android 11 Go для бюджетных смартфонов

Android Go — это проект мобильной системы Google для ультрабюджетных смартфонов со слабым процессором и небольшим объемом памяти. Чаще всего эти смартфоны выпускаются для разивающихся стран, где еще есть проблемы с интернетом. Для этой системы делают специальные облегченные версии приложений, которые требуют минимальных ресурсов и экономят мобильный трафик.

Вместе с полноценной версией Android 11, которую выпустили в начале этой недели, Google представила ее в версии Go. Начиная с этой версии действует новое правило — все новые смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти или меньше должны обязательно работать на Android 11 Go, иначе Google не выдаст лицензии на свои сервисы. Это значит, что смартфонов на облегченном «андроиде» станет больше или же производители будут стараться ставить как минимум 3 ГБ памяти.

По словам Google, приложения в Android 11 Go будут запускаться на 20% быстрее, чем в «десятой» версии. Также облегченная система получает большинство новых функций из старшей версии — это, например, единоразовая выдача разрешений доступа к функциям смартфона для программ или группировка сообщений из мессенджеров в панели уведомления.