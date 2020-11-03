Google запустила фирменный VPN-сервис для Android

Google представила новый продукт, предназначенный для повышения анонимности пользователей Сети. Компания объявила, что новый VPN-сервис для Android от Google One вскоре станет доступен в США и ряде других стран. В своём блоге поисковый гигант сообщил, что вводит бесплатный VPN-сервис для пользователей Google One, подписанных на тарифные планы с не менее чем 2 Тбайт облачного хранилища.

Сообщается, что служба будет шифровать и защищать весь интернет-трафик независимо от используемого браузера или приложения. Однако для её работы необходимо иметь установленное приложение Google One и соответствующую подписку. Для того, чтобы активировать новую возможность, пользователям необходимо будет перейти к пункту VPN в разделе «Дом» приложения Google One, а затем активировать сервис. Кроме того, при совместном семейном использовании подписки, члены семьи смогут воспользоваться VPN без дополнительной оплаты.

Новый сервис пока доступен только для Android, однако в ближайшие месяцы его смогут опробовать пользователи iOS, macOS и Windows. В ближайшие недели доступ к нему получат пользователи из США, а затем к ним присоединятся жители других стран, список которых пока не опубликован. Напомним, что стоимость подписки Google One с 2 Тбайт облачного хранилища составляет $99,99 в год или $9,99 в месяц.