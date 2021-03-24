Соцсеть Clubhouse выйдет на Android через пару месяцев

Приложение Clubhouse появится на платформе Android через пару месяцев. Об этом заявил соучредитель соцсети Пол Дэвидсон (Paul Davison). По его словам, компания усердно работает над разработкой соответствующего приложения, но не назвал точные сроки выхода сервиса.

По словам Дэвидсона, выход на более широкий рынок пользователей требует детальной проработки продукта и положенных в его основу алгоритмов. Сейчас в сервисе появляется всё больше участников различных языковых групп, из-за чего им труднее находить единомышленников и подходящий контент.

Для решения этих проблем социальная сеть планирует доработать ленту активности и добавить новые инструменты для лучшего контроля за push-уведомлениями. Кроме того, разработчики хотят создать персонализированные рекомендации комнат при первом запуске приложения. Дэвидсон также подчеркнул, что компания планирует отказаться от системы выдачи инвайтов для пользователей в ближайшие месяцы.

Другие разработчики воспользовались заминкой Clubhouse. Например, 19 марта аналогичную опцию добавил Telegram. Мессенджер разрешил авторам запускать голосовые чаты в своих каналах. Кроме этого, разработчики улучшили функциональность сервиса — они разрешили сохранять беседы в формате аудиофайлов и публиковать их в качестве подкастов.