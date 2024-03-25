Binance ищет нового покупателя российского бизнеса вместо CommEX

Binance заявила, что ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса и ищет нового покупателя вместо CommEX. Крупнейшая криптобиржа мира отметила, что у CommEX, которая объявила о намерении прекратить свою работу, нет возможности выполнить обязательства по сделке, заключенной в сентябре 2023 года, пишет Forbes.

Binance сообщила, что она в курсе намерения CommEX прекратить работу. Криптобиржа подчеркнула, что это решение CommEX не влияет на ее обязательства перед российскими пользователями, их цифровые активы остаются в безопасности.

«Наше решение уйти с российского рынка остается неизменным, и в настоящее время мы ведем переговоры с несколькими поставщиками услуг по поводу продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем окончательно свернуть все обменные услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу для пользователей во время этого перехода», — говорится в сообщении Binance.

Напомним, что криптобиржа CommEX объявила о закрытии. С 25 марта CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах.