10 лучших материалов KV.by в августе

KV.by собрали 10 лучших материалов августа. 8 лучших альтернатив стандартным Android-приложениям, белорус о работе в Лондоне и как определить, что кто-то тайно пользуется вашим Wi-Fi - в дайджесте KV.by.

При покупке смартфона на Android вы можно увидеть стандартные приложения, которые установил производитель – для обмена SMS, галерею, браузер, музыкальный плеер. Чаще всего это разработки Google или самого производителя. Пользователи продолжают ими пользоваться, хотя не всегда это удобно. Поэтому сегодня мы поможем выбрать лучшие альтернативы приложений взамен стандартным («стоковым»).

Сейчас ребенка нужно не просто накормить, одеть, обучить, но еще и защитить в мире активно развивающихся информационных технологий. Когда впервые давать ребенку в руки телефон, что делать, если чадо просит дорогое устройство и должны ли родители следить за ребенком в соцсетях - на эти и многие другие вопросы в интервью KV.by отвечает детский психолог Рената Фалько.

В нашей статье будет рассмотрено Wi-Fi подключение Android-смартфона к компьютеру при помощи приложений, способных выполнять обмен файлами между устройствами или даже управлять компьютером/ноутбуком оснащенным Wi-Fi через Android-смартфон и наоборот – управлять смартфоном с компьютера.

Об этом мечтают многие, но вряд ли многие осуществляют мечту о переезде в Лондон. Недавно мы писали про белоруса Кирилла, который вместе с женой перебрался в столицу Великобритании 1,5 года назад. Сегодня своей историей поделится еще один наш соотечественник. О странностях и чудесах британских реалий расскажет консультант-архитектор Владислав Недосекин.

Если кто-то начнет «красть» ваш Wi-Fi, то пропускная способность сети снизится. В исключительных случаях вор может даже украсть информацию с вашего компьютера или заразить вирусом девайсы, подключенные к этой сети. Но не пугайтесь: от этого легко защититься. Первый шаг к безопасному использованию беспроводной сети – это понимание того, как эта сеть работает.

Долгожданная поддержка расширений браузером Microsoft Edge стала доступна всем пользователям. В подборке ниже я познакомлю Вас с двенадцатью самыми рейтинговыми и полезными плагинами для нового флагманского веб-обозревателя "десятки".

Они мечтали о роботах и космосе, на Западе порой оказывались «overqualified». Но при всём этом ухитрялись хранить документацию в самых непредсказуемых местах, а о своих достижениях рассуждали в терминах «пятилетка» и «механизация математики». Галина Ладес из института им. Сахарова в этой сфере с 1975 года. Она рассказала нам о программировании, компьютерах и программистах в СССР.

YouTube.com - второй по посещаемости сайт после Google и крупнейший видеохостинг в мире. Думаю, каждый интернет-серфер не раз сталкивался с ситуацией, когда при попытке ознакомиться с интересным роликом (фильмом) появлялось сообщение "Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране" ("This video is not available in your country"). Это происходит по двум причинам: вето наложено по запросу государственных органов либо правообладатель разрешил просмотр только отдельным странам (регионам). Как обойти неприятный запрет? В обзоре ниже я приведу 6 простых способов открыть заблокированное видео на YouTube.

Power bank – это хранилище энергии, способное подпитать гаджеты в условиях отсутствия розетки. В статье мы дадим ряд советом, как сделать правильный выбор и не ошибиться при покупке портативной зарядки.

Антивирусные приложения занимают первые строчки маркетов по скачиваемости. В сегодняшней статье мы рассмотрим несколько популярных и эффективных антивирусных приложений, с помощью которых вы сможете защитить свой смартфон от нежелательных проблем.