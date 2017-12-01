10 лучших материалов KV.by в ноябре

KV.by собрали 10 лучших материалов ноября. Репортаж с крупнейшей конференции о блокчейн и криптовалютах, как превратить Android-смартфон в iPhone X и самостоятельно освоить программирование - в дайджесте KV.by.

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошла ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler.

Далеко не все пользователи могут позволить себе приобрести iPhone X. Гораздо проще и экономнее превратить самый обычный телефон на Android в «десятку» от Apple. Как это сделать? Читайте далее!

На так любимом многими разработчиками сайте Stack Overflow появилось интересное исследование. Какой язык программирования и технологию больше всего не любят, как это отражается на их популярности и что за этим стоит? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Сразу после сотворения мира электронной коммерции появились и системы платежей, без которых сейчас не обойтись любому маломальскому интернет-магазину. Подобные сервисы повышают конверсию онлайн-шопа.

Компания Fast Tap выпустила головоломку Mesh, которая в корне отличается от всех остальных. Это текстовый квест, где игроку дана возможность самому решать, что писать, а не выбирать из предложенных вариантов ответа.

Не все айтишники могут похвастаться профильным образованием. Кто-то из них посещал только курсы, а кто-то и вовсе выучил язык, читая книги по теме. Пользователи сайта Quora поделились советами, как же научиться программировать, используя только свои силы.

«Десятка» сменила дизайн, поддерживает технологию смешанной реальности «из коробки» и, например, подружилась с Androiв или iOS. Читайте ниже максимально информативный обзор новшеств Windows 10 Fall Creators в сравнении с апрельским релизом Creators Update 1703.

У каждого из нас свои страхи: кто-то боится темноты, кто-то не переносит пауков. Однако порой наш список фобий расширяется за счет работы. Пользователи сайта Quora не побоялись и раскрыли свои самые чудовищные кошмары.

Если вы одновременно работаете с большим количеством приложений или же используете ПК для разнонаправленных задач, то виртуальный рабочий стол может значительно облегчить вашу работу.

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