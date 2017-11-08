Как самостоятельно освоить программирование

Не все айтишники могут похвастаться профильным образованием. Кто-то из них посещал только курсы, а кто-то и вовсе выучил язык, читая книги по теме. Пользователи сайта Quora поделились советами, как же научиться программировать, используя только свои силы.

Алина Богдан

Самообразование – это отличная идея, кроме тех случаев, когда вы пытаетесь повысить свою профессиональную квалификацию. Да, конечно, можно смотреть видео, читать книги, посвященные программированию, но я считаю, что наилучшим выбором будет посетить профильные лекции, конференции или записаться на курсы. Почему именно такой способ? Потому что таким образом вы в любой момент сможете уточнить у профессионала непонятный вам вопрос, а также почерпнуть полезные сведения из его опыта.

Но убедитесь в том, что выбранный вами докладчик является действительно высококлассным специалистом и знатоком своего дела. В ближайшее время подобную информацию можно будет проверить на ресурсе Speakerest, где будут публиковаться сведения о достижениях выступающего, а также список мероприятий, на которых он выступал в качестве лектора.

Уденран Мудалияр, исследователь

Лично я, к примеру, тщательно изучаю информацию об интересном мне явлении (в моем случае это Java), даже если это занимает у меня несколько недель или месяцев — а освоение Java требует достаточного количества времени. Стараюсь как можно больше практиковаться: если я читаю о массивах, то пытаюсь самостоятельно создать как можно больше массивов, а после максимально разобраться с возможными способами их использования. Я бы посоветовал сосредоточиться скорее на практических задачах, нежели на чистой теории.

Также необходимо быть в курсе последних новинок и новостей в вашей рабочей сфере, читать Java-блоги и тратить как минимум 15 минут в день на процесс создания кода — это занятие должно стать вашей каждодневной привычкой!

Майкл Дебатин, C#, C++, .NET, VBScript

Если вы интересуетесь C# и объектно-ориентированным программированием, то можете ознакомиться с информацией, представленной на сайте www.coding-school.eu. Данный сайт будет полезен для новичков, так как на нем представлены тестовые инструменты, позволяющие проверить созданный вами код и убедиться в том, что вы все сделали правильно.

Мохит Униял, проходит обучение в сфере компьютерных прикладных программ

Приобретите заслуживающую доверия книгу, которую будете использовать в качестве постоянного учебного пособия, регулярно изучайте представленную в ней информацию, а также систематически применяйте полученные знания на практике. Если кто-то из ваших друзей также интересуется Java, то договоритесь изучать одни и те же темы. Так у вас будет возможность обсуждать и обмениваться полученными знаниями.

Постарайтесь создавать простые логические игры, наподобие крестиков-ноликов, «задачи о 8-ми ферзях», «угадай число» и тому подобных. Такие игры интересно претворять в жизнь, кроме того, они дадут вам достаточную мотивацию для изучения чего-то нового. Также вам могут помочь посвященные Java группы в LinkedIn и Facebook, где вы сможете найти много интересного. Сайт www.javacodegeeks.com также может быть полезен. Но наиболее важной частью обучения является практика.

Джевб Энано Бот, с огромным интересом изучает программирование

Отличным ресурсом является Microsoft Virtual Academy. Также я бы посоветовал тщательно изучить книги по программированию.

Уровень и глубина ваших знаний будут зависеть от поставленной цели и от того, как много времени и усилий вы готовы потратить на изучение языка программирования. Мне приходится много работать с базами данных, поэтому я изучил SQL и VB (Visual Basic) для работы с формулярами ввода данных — это заняло у меня несколько месяцев.

Изучение программирования можно начать с VB, но я слышал, что лучше все же начать с JavaScript, потому что работа с ним прививает хорошие привычки (например, точный синтаксис). Также я мог бы посоветовать C++ в качестве стартовой точки.