Старые приложения могут перестать работать в Android P

Старые приложения для Android могут перестать работать в будущем крупном обновлении операционной системы, Android P. На это обратили пользователи на известном социальном новостном ресурсе Reddit, разбирая API в превью Android P для разработчиков.

Они заметили новое предупреждение, которое сообщает, что приложение создано для старой версии Android и может работать некорректно, а также рекомендует проверить обновления или связаться с разработчиком.

Текущая минимальная версия API в Android P — это 17, что соответствует Android 4.2 Jelly Bean. Пока неясно, сохранится ли предупреждение в финальной версии Android P или устаревшие приложения просто перестанут запускаться.

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Источник: 

ferra.ru

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Опубликовал: KVbot,

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