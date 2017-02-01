10 лучших материалов КВ в январе

KV.by собрали 10 лучших материалов января. Какой язык программирования самый надежный, 18 секретов мессенджера Viber и какие ошибки никогда не стоит совершать программистам – в дайджесте KV.by.

Какой язык программирования является самым надежным и долговечным? Это обсудили пользователи сайта Quora. Самые интересные ответы - в материале KV.by.

Потенциал квадрокоптеров успели рассмотреть еще далеко не все. Кому-то кажется, что это всего лишь радиоуправляемая игрушка для «больших детей», другие обвиняют коптерщиков в подглядывании. Но почти каждого вдохновляют роскошные кадры, снятые с высоты птичьего полета.

Мяне клiчуць Андрэй Шадура. Пяць гадоў таму я цалкам выпадкова пераехаў у Славакію, амаль ў вёсачку. Гэта не была мара, але чаму не? Адпрацаваўшы тры з паловай гады ў мясцовых фірмах, супрацоўнічаю з кэмбрыджскай кампаніяй Сollabora, якая займаецца open source consultancy. Я заўсёды хацеў у гэтую вобласць, дзе можна не толькі браць ад open source, але і даваць.

Аудитория Viber уже насчитывает более 800 млн. активных пользователей по всему миру. Сегодня мы научим вас пользоваться Viber профессионально. И расскажем секреты мессенджера, о которых мало кто знает.

В последнее время от различных компаний появилось множество моделей телевизоров, которые используют технологию Smart TV. Такие телевизоры обладают широкими функциональными возможностями. Однако далеко не все пользователи понимают, что такое Smart TV.

Новый год обычно преподносит белорусам одни и те же подарки – подорожания всевозможных услуг. Так, в конце декабря увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте с 50 до 55 копеек за наземный транспорт и с 55 до 60 копеек за проезд в метро. Но, как говорится, Минсктранс перестал удивлять, а вот какие еще сюрпризы преподнесет нам 2017 год?

Какие ошибки никогда не стоит совершать программистам? На этот вопрос попробовали ответить опытные пользователи сайта Quora. KV.by расскажет о самых интересных и полезных советах.

Информация давно стала одной из главных ценностей в современном мире. Важность ее безопасного хранения и передачи сегодня трудно переоценить: и крупные корпорации, и отдельные пользователи могут столкнуться с несанкционированным доступом к своим данным. ЗАО «БелХард Групп» разработало программный продукт для организации защищенного канала передачи данных – BHTunnel.

В интернете существует масса полезных приложений, призванных помочь учёному в его работе. Ко Дню белорусской науки, который отметили 29 января, мы рассмотрим самые необходимые инструменты, которые позволят учёному: оценить эффективность собственной работы, наладить общение с коллегами, собрать и структурировать информацию.

Минчанин Марат Духан – талантливый молодой программист, который успешно учится и работает в США. На счету парня стажировки в Intel, AMD и работа в Facebook. Недавно он приезжал в Минск навестить родных и друзей. В городе молодой человек пробыл всего несколько недель, но за это время успел победить в местном хакатоне и представить на суд публики принципиально новое решение в области нейросетей.