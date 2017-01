Все о Smart TV: какой телевизор лучше выбрать?

В последнее время от различных компаний появилось множество моделей телевизоров, которые используют технологию Smart TV. Такие телевизоры обладают широкими функциональными возможностями. Однако далеко не все пользователи понимают, что такое Smart TV.

История Smart TV

В 1997 году Microsoft создает MSN TV. Однако сочетание лучевого телевизора и dial-up-соединения не могли завоевать сердца миллионов, так как это было вариацией на тему телетекста.

Серьёзным прорывом было появление на рынке сервиса TiVo – цифрового видеомагнитофона c встроенным жестким диском, который записывал выбранные передачи и позволял просматривать их в удобное пользователю время.

В принципе, это были попытки сделать телевидение удобным, а не изменить его, поэтому серьёзного отклика не нашли. Следующий шаг был сделан в "золотое десятилетие электроники". Все крупнейшие производители электроники представили на рынке свою трактовку понятия Smart TV, а в 2009 году Digital Living Network Alliance (DLNA) начал сертификацию телевизоров, в которые были встроены функции Smart TV. На сегодняшний день 99% всех выпускаемых телевизоров снабжены этой функцией.

Начнем, пожалуй, с основного: зачем они нужны? Производители умных телевизоров нам обещают очень много: Twiiter, Facebook, фитнес, детские развивающие программы и др. Да, сегодня телевизоры это всё умеют, но, согласитесь, пользоваться тем же браузером на телевизоре – это извращение. В общем, это или никому не нужно, или необходимо узкому кругу пользователей.

Основное назначение умных телевизоров стоит на "трёх китах": 1 – IPTV, 2 – Online video, 3 – игры. Третий пункт актуален только для нескольких платформ, в остальных – сплошной Candy Crush.

Рынок телевизоров в Беларуси консервативен. И представлен сравнительно небольшим количеством моделей, поэтому будем отталкиваться от конкретного производителя. О том, как у компаний получилось реализовать в своих телевизорах Smart TV - расскажем в этом материале.

Samsung

Самый популярный в мире производитель телевизоров занимается созданием с 1969 года (модель Р-3203). Фирма стала новатором в этой области. Во многом благодаря ей понятие Smart TV перекочевало в домашние гостиные.

На сегодня телевизоры Samsung работают на двух системах: Samsung Smart Hub (старая) и Tizen (все телевизоры с 2016 года). Если покупать телевизоры с Samsung Smart Hub, то имеет смысл обратить внимание только на версии H (2014) и J (2015).

Модели серии С – F и более ранние пугают "тормознутой" работой интерфейса и постоянными подвисаниями, хотя, в принципе, некоторые функции ещё поддерживают. С непривычки пользоваться действительно тяжело. Серия С – F стала массовой в белорусских домах, породив знаменитый феномен: "ничего особенного в этих Smart TV и нет".

Серии H (2014) и ранние выпуски серии J (2015) более интересны: обладают уже нормально работающими функциями. Во многом это обусловлено использованием четырёхъядерных процессоров и оптимизацией системы. Знакомство с маркой лучше начинать с этих моделей.

Сегодня Smart TV от Samsung – это wi-fi (поддерживается 2,4 ггц и 5 ггц), miracast (возможность передачи изображения и звука со смартфона; активно пиарится как пара с "родными" смартфонами, но работают со всеми), подключение к домашним медиасерверам, магазин приложений (поиска нет, только категории).

В магазине есть различные платные IPTV - сервисы (например, Zala), платные online-кинотеатры (IVI, MEGOGO и др.), YouTube, несколько бесплатных сервисов для прослушивания радио, социальные сети. Без дополнительных финансовых вливаний можно получить только YouTube и радио.

В настройках DNS можем получить доступ к различным украинским, российским и немногим белорусским сервисам, где это бесплатно или по антикризисным ценам даётся доступ к залежам контента. Серия H для "ковыряния" в настройках предпочтительней. После последних обновлений закрыта возможность установки сторонних приложений, поэтому требуется больше усилий.

Если вы гонитесь за новизной, то неизбежно столкнётесь с телевизорами на системе Tizen (поздние модели серии J, вся серия K и последующие модели). Tizen – это несмелая попытка Samsung создать альтернативу мобильным системам.

После неудачи с ее запуском на смартфонах, компания решила строить свою экосистему на её основе, начав с малых устройств, постепенно приучая потребителя к своему существованию. Сегодня Tizen Os неплохо себя чувствует в часах, а с этого года и на телевизорах.

На сегодня это перспективная платформа, в которой, к сожалению, пользователи опять выступают бесплатными бета-тестерами. Дело в том, что переход на новую платформу прошёл явочным порядком. И приложения прошлых моделей уже не подходят к новой системе. Поэтому Tizen – система с растущим магазином, в котором рано или поздно появятся привычные платные приложения (на сегодня основные бреши уже закрыты).

Сегодня пользователь получает всё то же самое, что в прошлых моделях, плюс простенький голосовой помощник (естественно, есть не у всех моделей): пульт выполняет функцию указателя (не очень полезно, с интерфейсом нормально работать и традиционным способом), меню работает очень быстро, программы запускаются быстро, переключение между ними терпимо.

В 4K-телевизорах есть некое подобие многозадачности: два приложения могут работать одновременно (некая вариация "картинки в картинке", но с настраиваемой площадью воспроизведения). В"магазинах та же песня, правда, добавлен поиск, но искать русскоязычному пользователю там особо нечего.

При презентации этой системы широко рекламировалась функция PS Now, благодаря которой вы можете играть в игры с PlayStation, даже если самой консоли у вас нет. Рассчитывать на неё у нас не стоит: даже если сможете запустить PS Now, то за подписку в $20-$50 придётся играть в не очень свежие Demon’s Souls, Resistance 2, Resistance: Fall of Man и др.

Также достойна упоминания неработающая функция Extra, которая должна в реальном времени подгружать статистику спортивных событий и подробную информацию о просматриваемом фильме.

Вообще, компания позиционирует свои телевизоры на Tizen OS как центр "Интернета вещей" в вашем доме, позволяющий управлять другими "умными" устройствами.

Единственный реальный способ хоть как-то поставить сторонние приложения – это подмена DNS. Таким способом можно поставить парочку интересных сервисов, но о былом разнообразии говорить пока не приходится. Тем более, что всё это работает с ошибками.

LG

Lak Hui Chemical (так когда-то называлась LG) выпустила свой первый телевизор в 1966. Долгое время LG находилась в тени Samsung. Слабым местом компании всегда была недостаточно успешная работа по внедрению новых дисплеев: традиционно считалось, что качество телевизоров LG (особенно бюджетных) пусть немного, но ниже.

И это несмотря на то, что предприятие LG. Philips LCD (сегодня она называется LG.Philips Displays) было пионером по производству жидкокристаллических панелей. Телевизоры этой марки крайне успешны в Беларуси. Они стабильно занимают вторые места по продажам. Возможно, предприятию просто не хватало своей "изюминки". Ей стала купленная в начале 2013 года у HP (которая ранее купила их у Palm) операционная система WebOS. С 2014 года LG производит свои "умные" телевизоры под управлением этой ОС. Сегодня WebOS переживает свою третью "реинкарнацию".

Первоначально LG делала ставку на систему NetCast, где главной частью системы являлся браузер, и магазин приложений LG AppsTV. Интерфейс этого всего был неудобный.

Но, как и говорилось выше, в 2014 появились первые телевизоры на WebOS. Сегодня для приобретения можно порекомендовать модели серии LF и UF, которые поддерживают WebOS 2.0. Телевизоры серии LH и UH работают на WebOS 3.0.

Чем интересна старая серия LF и UF? Сама система поддерживает wi-fi и miracast. И не сильно отличается от других ОС. Вообще, нужно отметить, что две корейские фирмы настолько пристально следят друг за другом, что копирование идей у них поставлено на поток. Отличие между этими системами только в скорости и первенстве внедрения различных инноваций.

Так, например, сама WebOS подарила нам "тот самый" ленточный интерфейс, который полностью переняли в Samsung (версия H и всё на Tizen). Сам интерфейс приятный и быстроработающий. Имеется, ставший визитной карточкой серии, пульт-указка, которым комплектовались телевизоры под WebOS 2.0 изначально, а тот же Samsung пришёл к этому только с Tizen. C установкой сторонних приложения такой же порядок: стандартный набор платных сервисов для своего региона у обеих фирм практически идентичен.

Да и сама WebOS 3.0 отличается от WebOS 2.0 не особо, лишь дополнительными функциями. Так, например, в ней реализована (подсмотренная у Samsung) система одновременного просмотра независимых источников видеоконтента. Например, вы можете в одном окне просматривать эфирное телевидение, а в другом – одновременно будет воспроизводиться содержимое Blu-ray.

В системе много функций, которые не окажутся особо полезными. К ним относится, например, LG Music Player, который позволяет получить доступ к звуковой системе телевизора напрямую. Также появилась возможность воспроизводить аудиоконтент на 2 Вт колонках телевизора (в дорогих моделях установлена правда 20 Вт система).

Кроме того, появилась функция Magic Zoom, которая предназначена для увеличения любой части экрана телевизора без потери качества изображения. При воспроизведении 4К - контента вы всегда можете остановить изображение, увеличить его и рассмотреть тончайшие детали. Само собой, без потери качества это только на 4К и можно делать.

Magic Remote. Пульт теперь может управлять огромным количеством внешних устройств (set-top box) и даже внешним цифровым магнитофоном Digital Video Recorder (DVR). Tizen «переосмыслила» это лучше: там можно управлять даже лампочками.

Magic Mobile Connection позволяет производить стриминг контента от мобильных устройств, например, со смартфонов LG. Передача с других телефонов будет называться miracast – в общем, очередной Samsung Smart View.

Есть в WebOS и стриминговый сервис (создан в сотрудничестве с компанией GameFly). У нас всё, естественно, не работает, а где работает – радости мало: из библиотеки в 80 игр интерес может вызвать только серия игр про Бэтмена.

"Левые" сервисы также ставятся путём подмены DNS определённых программ (в отличие от Samsung Tizen, список более внушительный).

Philips/Sony

Philips и Sony – фирмы, о которых можно и нужно писать книги. Обе были чрезвычайно популярные. Чего только стотит то, что в 1925 году лаборатории Philips NatLab удалось воспроизвести первые телевизионные сигналы, и в 1928 году компания представляет первый телевизор, показывающий картинку из 48 линий на небольшом экране. Philips начинает телевещание из города Эйндховен в 1946 году.

Долгое время их продукция была стандартом качества, но затем период неопределённости и консерватизм привёл к череде ошибок, которые не позволили компаниям взлететь в эпоху Smart TV. Обе зашли на рынок с непонятными платформами: безымянная у Philips и Opera TV (та самая Opera) у Sony, на которые не делались серьёзные ставки. Обе были "глючные" и абсолютно никакие. Там, по сути, не было ничего. Как итог: Sony удалось выжить, а вот Philips полностью ушла из телевизионного рынка, передав права на использование бренда гонконгской TPV Technology.

Это событие пошло на пользу компании, так как они решили уделять больше внимания Smart составляющей своих телевизоров. Первоначально для устройств использовался полноценный Android (назвался у них Android Smart TV), параллельно поддерживалась и старая платформа. 2015 и 2016 годы оказались, по сути, выброшенным временем, так на рынок одновременно завезли Philips 7 серии на старой системе (Philips Net TV), Philips 8 серии на "полноценном Android" (очень кривой, тормознутый и работающий в разрешении 720p) и Android TV. Серьёзно консультировать по моделям и сериям пока нельзя, так как эта "чехарда" продлится минимум до 2018 года, когда закончится переход на Android TV. И здесь мы говорим только о Smart составляющей, так как сами по себе телевизоры хорошие.

Sony, к счастью, не стала особо упираться. И с 2015 года перешла на Android TV без особых приключений. На данный момент у производителя более 20 моделей. Что же представляет собой эта система? Платформа была представлена Google I/O 2014. Нельзя сказать, что у Google получился "блицкриг", так как к этому времени вполне хорошо работали Smart TV системы от 2 именитых производителей.

К плюсу системы можно отнести следующее: это Android. К нашим услугам огромная библиотека приложений (правда, не стоит путать просто Android-приложения и Android TV-приложения).

Android TV на сегодня – единственная платформа, на которой можно поиграть в любые игры. Библиотека действительно впечатляет: правда, только на фоне конкурентов. Поддержка крупных издателей и геймпадов решает, тут лишь бы процессор телевизора позволял. А с этим не всё гладко на сегодня, так как на рынке нет модели телевизора, который бы мог самостоятельно обеспечить плавную поддержку всех имеющихся приложений.

Google не стала полностью копировать наработки LG. И придумала свой интерфейс: с одной стороны от лент никуда не убежишь, с другой – нечто своё тут чувствуется сразу. Помимо большой библиотеки, главной фишкой системы, пожалуй, служит голосовое управление. Компания много времени и сил уделила системам распознавания голоса, многие даже говорили, что зря, но нет – свои плоды это начало приносить именно сейчас.

Со смехом вспоминается возможность поставить будильник в Tizen. Тут тебе и голосовое управление приложениями, и поиск в них, команды голосом, в общем, на любой вкус. В этом плане Android TV практически недосягаем. Общее впечатление от использования Android TV создаёт впечатление современной вещи.

На данный момент — это основные игроки белорусского рынка, на их долю приходится 90% проданных Smart TV. Каждый производитель старается вложить максимум в свои устройства, что двигает индустрию.

Заключение

Безусловно, это не все системы. Встречаются и Panasonic, Sharp, TCL, Haier, Hisense и Insignia с Roku OS, Apple с их Apple TV . О них можно поговорить отдельно, и то в рамках расширения кругозора, так как рынок телевизоров уже поделен между основными игроками.