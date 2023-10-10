25 примеров, как айтишнику использовать ChatGPT





Искусственный интеллект – не фантастика, а реальность, которая активно внедряется в нашу жизнь. Задумано все с благой целью – облегчить ее. Поэтому без рассуждений о том, как ИИ может в итоге оставить человека без работы, рассмотрим, как все же можно упростить рабочие задачи, а значит, и жизнь, с его помощью. IT-компания IDF Technology составила 25 способов использования ChatGPT в работе специалистов из разных департаментов.

Напомним, ChatGPT – это мощная модель искусственного интеллекта, обученная на огромных объемах текстовых данных. Его способность генерировать текст и понимать запросы делает его идеальным инструментом для автоматизации ряда задач. Правда, стоит обратить внимание, что он обучен на данных по сентябрь 2021 года. И, если вы вдруг захотите найти информацию и задать ему вопрос о технологии, которая была создана после 2021 года, он вам не поможет и скажет, что не знает. Но, тем не менее, ChatGPT является хорошим инструментом для автоматизации ряда задач, которые мы и рассмотрим в статье.

Итак, кому может быть полезен ChatGPT? Каждому IT-отделу без исключения. И сейчас вы в этом убедитесь. Отметим, что все примеры соответствуют специфике финтех-компании, но, уверены, они дадут вам хорошее направление для самостоятельного использования.

1. Форматирование данных

Бывают ситуации, когда есть не отформатированный текст и нужно привести его в читабельный вид, чтобы легче было его использовать. К примеру, вы берете строчку из «логов» и просите: «Пожалуйста, отформатируй JSON и приведи его в читабельный вид», а далее вставляете нужную строчку. В ответ получаете: «Ваш JSON имеет некоторые неправильные символы и форматирование. Я поправлю его и отформатирую». А дальше все удобно, читабельно, быстро.

2. Валидация формата данных

Если вам нужно провалидировать тот или иной формат данных (XML, JSON и др). С этим также может помочь ChatGPT. Для этого следует задать вопрос: «Валиден ли XML?» — и передать ему строчку кода. В ответ получаем указание на ошибки, не закрывающиеся теги и исправленный вариант.

3. Конвертация данных

Зачастую, чтобы запустить процесс приложения, требуется отправить сообщение в очередь или вызвать метод API, а также иметь тело запроса, которое мы будем отправлять. Но обычно его нет под рукой, и разработчики генерируют это вручную. Как может помочь ChatGPT в этой ситуации?



«Чат» довольно хорошо с этим справляется и высылает JSON-представление данного класса с заполненными данными. Нам остается скопировать JSON и отправить его в очередь, чтобы запустить нужный процесс.

Еще с помощью «чата» можно конвертировать код, написанный на одном языке программирования в другой (например, JAVA -> sql).





Правда, тут стоит быть внимательными, потому что бывают ошибки при генерации. Но вы можете указать ему на ошибку. СhatGPT извинится и исправит ответ.

4. Регулярные выражения

С таким понятием как регулярные выражения мы встречаемся во многих областях. Нам нужно уметь их читать и, возможно, уметь написать. Не всегда есть время, чтобы в них разобраться, поэтому ChatGPT может помочь следующим образом. Вы можете просто спросить: «Что означает данное регулярное выражение?» А в ответ получить ответ, что каждый символ означает. И, как итог, вы получите информацию, для чего используется это регулярное выражение. Также вы можете запросить у «чата» написание регулярного выражения по определенному запросу, которое можно будет использовать в спецификации, коде и т.д.

5. CRON

Не все могут знать, что это такое. Поэтому, в первую очередь, вы можете спросить, что такое CRON. И получите ответ, что это стандартный способ планирования выполнения задач. А далее вы можете попросить ChatGPT написать CRON:

6. Шаблоны

В работе разработчика онлайн-продукта часто требуется реализовать отправку нотификации по Email, SMS или другими способами. Обычно нотификация представляет из себя некоторый текстовый шаблон и информацию, где предоставляются пользовательские данные. Не всегда эти шаблоны пишутся легко или возникают нетривиальные кейсы, с чем опять-таки может помочь справиться ChatGPT.





В ответ «Чат» генерирует нам готовый шаблон, который мы можем использовать в коде.

7. Генерация данных

Если для тестирования вам требуется что-либо сгенерировать, ChatGPT может помочь не делать это вручную. К примеру, можно попросить: «Сгенерируй, пожалуйста, мне 10 email». В ответ мы получим список почтовых ящиков, которые можем использовать в тестировании.

Также с помощью ChatGPT можно сгенерировать всевозможные варианты в соответствии с заданными параметрами. Например:





Также вы можете попросить ChatGPT дать ответ в виде таблицы, которую можно вставить в Excel и использовать ее в работе.

8. Запросы к базе данных

В различных отделах встречается необходимость обращаться к базам данных, будь то MySQL, MongoВB, ClickHouse и др., где может возникнуть сложность в написании запроса или в понимании, что делает запрос. ChatGPT без проблем поможет вам его сгенерировать.

Также вы можете попросить, чтобы «Чат» выдал вам запрос на инфраструктурные данные. К примеру, «Нужно написать запрос mysql, который показывает все активные процессы». «Чат» подскажет запрос, с помощью которого можно это посмотреть.





Если у вас есть сложный запрос и вы не понимаете, что он делает, спросите ChatGPT, и получите ответ построчно объясняющий значения данных и описывающий выполнение запроса.

9. Генерация кода

И в тестировании, и в разработке бывают довольно рутинные задачи, с которыми было бы здорово справиться с помощником, который может быстро их сделать. В принципе, ChatGPT является именно им. Например, нужно разработать функционал, который генерирует файл на n-ное количество строк в определенном формате:





«Чат» напишет код, который только остается выполнить. На что мы могли бы потратить от 5 минут, ChatGPT справился за пару секунд.

10. Оптимизация алгоритма

Если вам нужно оптимизировать работу алгоритма, обратитесь за помощью к ChatGPT, как сделано в примере:





«Чат» указывает на сложность, которую имеет ваше решение и предлагает более оптимизированный ход.





Таким образом, ChatGPT понял предлагаемое решение, посчитал, за сколько оно выполняется, придумал новый ход решения и написал его оценку.

К тому же вы можете уточнить, почему решение «Чата» является быстрее. В ответ вы получите детальное описание используемой структуры и почему она работает быстрее. Также можно спросить, как ChatGPT рассчитал стоимость алгоритма и получить подробный ответ.

11. Рефакторинг кода

Если вы хотите проверить качество вашего когда, улучшить его, также можете попросить помощи у «Чата». Искусственный интеллект подсветит и исправит сомнительные моменты при запросе: «Пожалуйста, произведи рефакторинг моего кода, применив, если надо, шаблоны проектирования, SOLID принципы и другое. Если необходимо, можно создавать новые классы, интерфейсы и т.д.» В ответ ChatGPT предоставит отредактированный код, который соответствует лучшим практикам написания.

12. Тесты

При необходимости покрытия вашего кода Unit и Integration тестами, также можете попросить ChatGPT: «Напиши, пожалуйста, тесты для следующего функционала». «Чат» сгенерирует тест для каждого класса, который проверит его работу. Стоит отметить, что ИИ справляется с эти запросом довольно хорошо. Иногда, конечно, может потребоваться подправить мелкие моменты, но в общем хорошо экономит время.

13. Документирование кода

Вы можете скинуть свой код и попросить, к примеру, Java-документацию. В результате вам вернется завораживающий свиток — ваш собственный код, окутанный понятной и лаконичной документацией, призванной сделать работу с ним легкой и приятной.

14. Поиск информации + обучение

Вы можете попросить «Чат» помочь изучить технологию, к примеру, Elastic Search.

В отчет на ваш запрос ChatGPT пропишет, что это за технология, и даст детальный план, как ей пользоваться, описывая основные концепции. Вы можете запросить более детальное описание концепций, а также получить примеры, как можно создавать концепции, запросы и многое другое.

Если же вы знакомы с технологией, но что-то подзабыли, к примеру, как поменять имя индекса через API «эластика», спросите и получите ответ, как это сделать с помощью двух команд.



При этом без необходимости долгого серфинга в интернете вы получите готовый пример, который можно скопировать, вставить свои значения и выполнить.

15. Поиск багов в коде

Если вы хотите проверить свой код на ошибки или исправить имеющиеся, вы можете попросить об этом ChatGPT:





В ответ вы получите указание на ошибку и пример, как это можно исправить. Таким образом, «Чат» умеет анализировать и предоставлять готовые решения.

16. Генерация текстов для нотификаций, баннеров и т.д.

К примеру, у бизнес-аналитиков бывают задачи по написанию текста для нотификаций, UI-элементов приложения. И, если нужна помощь в корректной формулировке или необходимо предоставить «бизнесу» сразу несколько различных примеров, можно попросить помощи у ChatGPT. Например:

17. Генерация списка вопросов к стейкхолдеру

Порой для обсуждения функционала со стейкхолдером от него нужно получить ответы на уточняющие вопросы. За помощью в их составлении бизнес-аналитик также может обратиться к ChatGPT. На запрос «Подготовь, пожалуйста, ко встрече со стейкхолдером список вопросов: делаем страницу смены пароля. Список вопросов для сбора требований». В ответ вы получите более 10 уточняющих вопросов для разработки этого функционала от требований длины пароля до необходимости в ограничении технологий, которые могут быть использованы для разработки этой страницы.

18. Консультирование по UI/UX дизайну

Если вам необходимо написать ТЗ для интерфейса какой-либо страницы, вы можете запросить совета у ChatGPT. К примеру, «Нужно сделать шаг регистрации на онлайн-сайте банка для выбора клиентом условий по кредиту. Помоги, пожалуйста, как должен выглядеть данный шаг? Какие элементы интерфейса лучше сделать?» В ответ вы получите рекомендации, как это должно выглядеть, а также схематическое предложение, как это может отображаться на странице. Эти рекомендации можно взять за основу для дальнейшей работы.

19. Генерация Use Cases

Бизнес-аналитик может попросить: «Подготовь, пожалуйста, use cases для личного кабинета клиента банка». И в ответ «Чат» сгенерирует, что клиент там может делать, прописывая все шаги, как пользователь будет это делать. ChatGPT предоставит различные кейсы, которые могут существовать в приложении. От этих предложений можно оттолкнуться и далее раскручивать подходящие варианты.

20. Test Cases

Эта возможность полезна для тестировщиков. К примеру, вы можете взять какой-либо шаг из спецификации и запросить: «Напиши, пожалуйста, Test Cases для этой страницы». В ответ ChatGPT распишет шаги, что нужно проверить. Также вы можете попросить вывести эту пошаговую инструкцию тестирования в табличном виде и написать данные для этих «тест кейсов», не придумывая их самостоятельно.

Однако, стоит обратить внимание, что не все данные нужно бездумно сливать в ChatGPT, особенно, если там есть персональные данные пользователей. В том числе спецификация – это интеллектуальная собственность компании.

21. Создание плана работ для Project Manager

К примеру, вы можете запросить у ChatGPT план действий, когда вашей команде нужно запустить какую-либо интеграцию. На запрос: «Напиши, пожалуйста, пошаговый план для Project Manager по API интеграции банка с платежным сервисом». В ответ «Чат» предложит шаги, по которым вам следует построить работу от встречи с заказчиком до оптимизации и завершения проекта.

Также вы всегда можете уточнить подробности по определенному шагу. К примеру, «Напиши, пожалуйста, подробнее про мониторинг: на какие показатели лучше смотреть? Поддержка — определи SLA, ответственных лиц, каналы коммуникации». ChatGPT распишет, на что следует обратить внимание и даст советы по поддержке.

Если же вам нужно больше подробностей, можете даже спросить: «Какой SLA ты бы посоветовал в данном случае?» — и получить в ответ данные, от которых можно оттолкнуться и использовать в работе.

22. Работа с командной строкой

Если вам нужно подключиться к удаленному серверу и выполнить какие-либо команды, можете обратиться за помощью к «Чату». Например:

23. Анализ резюме

ChatGPT также можно использовать в работе HR-менеджеров. К примеру, есть вакансия с определенными требованиями. Вы можете попросить «Чат» помочь выбрать из двух кандидатов, выслав описание вакансии, а также отметив, что наиболее важно при выборе. И далее вставить два резюме, пометив их, к примеру, «первый кандидат» и «второй кандидат». ChatGPT проанализирует два резюме, сравнит сильные стороны обоих и сделает вывод, какой кандидат больше подходит для данной вакансии. Как видите, с «Чатом» можно посоветоваться и от этого оттолкнуться в дальнейшей работе.

24. Генерация идей





HR-отделу, Community-менеджменту или ивент-менеджеру ChatGPT может помочь, к примеру, с идеями для проведения новогоднего корпоратива. На запрос: «Сгенерируй, пожалуйста, идеи тематик для зимнего корпоратива IT-компании», вы получите с десяток различных вариантов, что можно сделать. Также SMM или PR-менеджеры могут обращаться за помощью к «Чату» для генерации идей для постов в социальных сетях, тем для статей и прочего.

25. Хорошее настроение

И, наконец, каждому из нас полезно лишний раз улыбнуться, и ChatGPT может и тут помочь. Например, вы можете попросить рассказать анекдот для разработчика, тестировщика, BA, PM, HR и посмеяться вместе с коллегами. А зафиналим мы этот лонгрид анекдотом от ChatGPT про ИИ:

«Искусственный интеллект встречает своего создателя и говорит: 'Я знаю все о человеческой природе, эмоциях, креативном процессе и даже о любви!' Создатель улыбается и спрашивает: 'Отлично, а что ты думаешь о юморе?' Искусственный интеллект задумывается на мгновение и отвечает: 'Юмор — это что-то вроде проблем и неполадок в коде, но гораздо интереснее и забавнее!'»