Gartner опубликовала очередной список десяти топ-прогнозов для бизнеса и конечных пользователей.

Однако все течет – все изменяется, и нет ничего неизменного в наше быстро меняющееся время. Так, на октябрьском конгрессе ITxpo-2016 в Орландо (США) аналитики Gartner представили новый список топ-10 прогнозов для ИТ-индустрии, бизнес-организаций и конечных пользователей, прежде всего, с упором на следующий 2017 год, а также выделили те современные технологии, которые к 2020-2022 годам, по их мнению, станут неотъемлемой частью жизни человечества. Например, исполнительный вице-президент Gartner Дэрил Пламмер (Daryl Plummer) в своем выступлении на ITxpo-2016 выделил основные направления цифровизации современного общества, когда назвал три основных аспекта, это: опыт и взаимодействие, бизнес-инновации, а также появление вторичных эффектов, которые будут связаны с ростом цифровых возможностей. В нашем же материале проанализируем, что же осталось из топ-перечня прошлого года и в каком порядке указаны инновационные идеи в нынешнем топ-списке, а также какиетехнологии претерпели изменения и покинули Топ-10 за испекший год. И все это для того чтобы ответить на вопрос: что же будет происходить вокруг нас, в первую очередь, и к каким последствиям (изменениям) нужно быть готовым уже сейчас?

1). Дополненная реальность (Augmented Reality)

Аналитики Gartner сделали смелый прогноз, что к 2020 году в мире будет достигнута цифра в 100 млн потребителей на рынке дополненной реальности, которая уже сейчас становится мейнстримом. Такая тенденция роста инновационного подхода, когда была размыта граница между физическим и дополненным (цифровым) мирами, уже была в этом году наглядно продемонстрирована на практике благодаря неимоверной и почти мгновенной популярности такой виртуальной игры, как Pokemon GO. Так, по прогнозам Gartner к концу 2016 года более 150 млн людей во всем мире загрузят приложение этой игры И это не замедлили не заметить крупные торговые сети. Уже сегодня они намерены широко использовать дополненную реальность с целью привлечения все большего числа покупателей, которые помимо игровой составляющей будут на свои смарт-устройства одновременно получать цифровую информацию о товаре в виде текста, видео или аудио. Кроме того, например, наиболее продвинутые потребители с помощью мобильных устройств смогут без проблем «переносить» свою комнату в каталог IKEA, «примерять» на нее мебель этого мебельного концерна или другие предметы интерьера, и, в конечном счете, быстрее и рациональнее совершать покупки. И следует понимать, что любой физический элемент с дополненной реальностью будет отличаться от того, что сейчас предлагает виртуальная реальность (virtual reality). Таким образом, уже в этом году дополненная реальность сместила с первого места сетевые устройства (The Device Mesh) и постепенно становится основным инновационным трендом.

2). Отсутствие экрана для общения в Интернете (web browsing sessions without a screen)

По прогнозу Gartner к 2020 году до 30% просмотров веб-страниц будут осуществляться без непосредственного использования тактильного экрана (дисплея). В этом случае, например, речь идет о развитии таких аудио-ориентированных технологий, как Google Home и Amazon's Echo. Предполагается, что эти интеллектуальные помощники в скором времени будут в более, чем 10 млн домах. Известно также, что уже сегодня данные технологии предоставляют доступ к запрашиваемой информации на основе интерактивного диалога с пользователем непосредственно голосом, т.е. без использования пальцев рук или глаз человека. Безусловно, такие инновационные разработки будут полезны при вождении автомобиля, приготовлении пищи, прогулках, занятии спортом, дистанционном управлении механизмами и домашними приборами. При этом можно предположить, что голосовое взаимодействие напрямую связано с продолжающимися разработками интерфейса единого взаимодействия (Ambient User Experience).

3). Отказ от мобильных приложений (brands will abandon their mobile apps)

По мнению аналитиков Gartner, 20% мировых брендов откажутся от своих мобильных приложений уже к 2019 году. Причиной такого отказа является низкая величина отдачи от инвестиций (ROI) по отношению к ожиданиям, в основном из-за высокой стоимости поддержания в актуальном виде уже разработанных приложений. Поэтому ожидается, что на смену мобильным приложениям придут новые инновационные подходы, которые буду менее затратными, более эффективными для извлечения прибыли, и в тоже время более простыми и недорогостоящими для пользователей, особенно для молодого поколения.

4). Появление когнитивных алгоритмов, влияющих на поведение людей (algorithms)

К 2020 году, новые алгоритмы положительно изменят поведение более чем 1 млрд работающих во всем мире. Сегодня алгоритмы контекстуализации (шаблонов поведения) развиваются в геометрической прогрессии, и подразумевают множество поведенческих вмешательств, в основе которых лежат психология, социальная нейро-биология и когнитивная наука. Человеческие существа, как правило, несут в себе эмоциональный заряд со знаком плюс. Но иногда определенная часть из нас фактически полностью истощена физически, либо такие люди постоянно «мечутся» в поиске принятия верного решения как поступить в том или ином случае, особенно на рабочем месте, когда от этого могут зависеть судьбы других людей, что заставляет их часто вести себя иррационально. Особенно в случаях, когда возникает цейтнот по времени. Например, кораблекрушение той же «Коста Конкордии». Поэтому новые алгоритмы могут положительно изменить поведение таких «эмоционально разряженных» людей путем увеличения их интеллекта при помощи большого коллективного банка памяти, который будет содержать специальные знания, социализированные и подвергнутые ранее испытаниям. Такой банк знаний поможет работающим «запомнить» что-то из опыта других людей (сотрудников) или своевременно быть в курсе того, чего они никогда даже не испытывали и не решали на практике. В результате чего у них всегда будет под рукой поведенческий шаблон, как можно решить возникшую задачу (проблему), что поможет им лучше оценить ту или иную ситуацию, или лучше представить ее. Использование таких алгоритмов поможет в какой-то мере снять непреодолимый страх людей перед такими сигналами, возникающими в коре головного мозга, как неизбежность наступления аварии (чего бы не предпринимал), возможность поражение, постоянную неуверенность в себе («жуть»). Поэтому такая интерактивная подсказка как улучшить поведение человека будет направлена на достижение положительных результатов, что может привести к рачительным и рациональным изменениям, например, в различных отраслях промышленности. Как не вспомнить в этом подпункте об информации обо всем (Information of Everything), и еще раз не упомянуть всю туже игру Pokemon Go, которая изменила поведение многих млн людей почти в одночасье.

5). Бизнес основанный на использовании блокчейн (blockchain-based business)

Под понятием Blockchain (произносится, как «блок чейн») понимают публичную базу транзакций во всем мире, когда-либо совершенных в системе Bitcoin. Сама же система Bitcoin представляет собой в основном децентрализованную электронную крипто-валюту, которая была создана еще в 2008 году. Под словом «децентрализованная» понимается, что данная крипто-валюта не имеет каких-либо централизованных серверов для выпуска новых крипто-монет, включая обработку транзакций или средств хранения. Т.е. это одноранговая сеть, которая регулируется через peer-to-peer (пиринговая сеть). При этом используется электронная цифровая подпись пользователя, а также поддерживается proof-of-work протоколом (доказательство правильности работы) для обеспечения безопасности и легитимности предоставленных в оборот средств. Таким образом, две стороны (два пользователя) могут незамедлительно действовать по совершению записи (транзакции) blockchain, будучи уверенными в том, что их действия не могут быть никем изменены. И любой вид обмена в Bitcoin может произойти в течение нескольких минут, а не дней, как это происходит в банковской системе. Поэтому в будущем blockchain-приложения могут высвободить денежные средства, снизить операционные издержки и ускорить бизнес-процессы. Однако, в настоящее время blockchain все еще остается незрелым, поэтому данное направление будет привлекать внимание и получать на свое развитие капитальные вложения. Так, по прогнозам Gartner объем рынка blockchain к 2022 году оценивается в $10 млрд. А недавнее исследование другой компании CrunchBase продемонстрировало, что уже сейчас блокчейн привлекает инвестиции рекордными темпами. К тому же, ее эксперты утверждают, что еще раньше, т.е. уже к 2020 году, появятся новые бизнесы и новые бизнес-модели на основе использования смарт-контрактов и технологии блокчейн.

6). Локализация всех сервисов и услуг будет сосредотачиваться в руках 7 мировых гигантов

Аналитики Gartner считают, что к 2021 году 20% активностей всех работников в мире так или иначе будет связана с одной из семи компаний, которые входят сегодня в число Hi-Tech-гигантов. Семерка текущих глобальных монополистов рынка в настоящее время глядит так: Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba и Tencent. Этот список был составлен Gartner исходя из объема выручки и рыночной капитализации указанных выше корпораций. По мере того как социальный мир, финансы и здравоохранение будут становиться все более цифровыми, то многие виды деятельности физического лица будут со временем подключены к этим цифровым «мирам», и замыкаться в конечном счете на сервисы, предоставляемые перечисленными мировыми гигантами. Уже сейчас можно назвать ряд мобильных приложений, завязанных на оплату (платежи) через умные агенты (например, Amazon Alexa) и цифровые экосистемы (например, Apple HomeKit, WeChat, коммунальные услуги городских служб). Так количество онлайн-потребителей во всем мире вырастет с 1,5 млрд в 2016 году до 2 млрд в 2019 году, и за них будут бороться мировые лидеры, чтобы кто-то из них предоставлял все цифровые сервисы и услуги.

7). Вложив в инновацию 1 доллар, потребуется 7 долларов на ее реализацию

Далее еще один прогноз от Gartner, в большей степени экономического характера, нежели технологического, предполагает, что к 2019 году каждый доллар, который будет потрачен компаниями на цифровые инновации, дополнительно потребует вложения еще семи долларов, необходимых на реализацию таких инновационных решений. Чаще владельцы компаний полагают, что придумать инновационную идею это все, но забывают при этом о том, что такую идею следует реализовать на практике в виде законченного продукта или технологии изготовления продуктовой линейки. А это, как минимум еще семикратное увеличение бюджета, и аналитики Gartner просят учитывать данное обстоятельство.

8). Интернет вещей (Internet of Things - IoT)

На восьмом месте текущего списка прогнозов Gartner расположился Интернет Вещей (Internet of Things - IoT), хотя годом ранее платформы для интернета вещей (Internet of Things Platforms) были на десятом. Предполагается, что в 2020 году генерирование новых информационных данных будет иметь огромную потребность, для которых будет нужна развернутая инфраструктура. Однако лишь малая часть этих данных будет помещаться в централизованные хранилища, поскольку основное место в дата-центрах будет отводиться для пользовательских данных и бизнес-приложений. Так, согласно взвешенному мнению аналитиков данной консалтинговой компании, к 2020 году количество устройств, подключенных к Интернету, достигнет 21 млрд. При этом, из всех 900 эксабайт (exabytes) жестких дисков и SSD центров обработки данных дискретные сенсоры IoT займут всего лишь 0,4%, мультимедийные менее 2%. Т.е. по прогнозам около 2,3% объема мировой цифровой памяти (менее 3%). Кроме того, эксперты отмечают, что в 2021 году расходы на Интернет вещей достигнут $2,5 млн в минуту, причем в этом же году каждый час по всему миру будут продаваться более 1 миллиона новых IoT-устройств.

9). Интернет вещей (Internet of Things - IoT) – это рационально

Несколько странно выглядит, что пункты 8 и 9 из данного списка не были объединены в один, под общим названием Интернет вещей. Тем не менее, продолжим, так как эксперты Gartner с уверенностью полагают, что к 2022 году IoT позволит экономить $1 трлн в год за счет сокращения издержек на техническое обслуживание, сервис и расходные материалы. При этом основная задача по эксплуатации устройств IoT будет заключаться в обеспечении безопасности и надежности в течение, как минимум, одного или двух десятилетий. Этому может помочь недорогая система мониторинга на основе использования простых датчиков, которые будут сообщать определяющие характеристики для аналитических серверов. Такой анализ позволит вовремя определять закономерности функционирования устройств, и своевременно рекомендовать техническое обслуживание согласно текущего состояния, а не на основе истекшего времени эксплуатации. Или, например, если физически будет предусмотрен чип двойника такого устройства IoT, то он будет способен захватить почти в реальном времени каналы передачи и обработки данных от своего предшественника до тех пор, пока последний не будет заменен или исправен. При этом никакие прежние бизнес-процессы не будут остановлены ни на минуту.

10). Использование фитнес-трекеров (fitness tracker)

На десятом месте находится топ прогноз от Gartner, согласно которому к 2020 году 40% всех сотрудников компаний смогут сократить свои расходы на медицинские издержки, если они будут широко использовать фитнес-трекеры. Поэтому аналитики Gartner призывают руководителей различных компаний, чтобы те воздействовали (влияли) на своих сотрудников и призывали их к повседневному ношению фитнес-трекеров. В этом случае работники системы здравоохранения были бы в состоянии вовремя спасти жизни людей, либо заблаговременно предупредить человека о надвигающейся опасности его здоровью на основе анализа данных, поступающих с таких устройств. Предполагается, что в недалеком будущем появятся предметы одежды с интеллектуальными датчиками, передающими огромное количество цифровых данных, которые будут проанализированы домашними (лечащими) врачами или другими специалистами в области здравоохранения либо в режиме реального времени, либо в ретроспективной динамике, безусловно, в том случае, если пациент согласится делиться такой информацией. При этом безопасность передачи данных по каналам связи должна быть безукоризненно обеспечена.

ИТОГИ

Таким образом, эксперты Gartner в нынешнем году среди топ-10 инноваций на первое место поставили дополненную реальность, в основном из-за феноменального успеха игры Pokemon GO. Далее в порядке перечисления идут аудио-ориентированные технологии, и предсказывается «закат» мобильных приложений, появление когнитивных алгоритмов, влияющих на поведение человека-работника, широкое использование блокчейна, дальнейшее развитие Интернета вещей, а также повсеместное внедрение фитнес-трекеров. Поскольку данный список претерпел существенные изменения по сравнению с прошлым годом, то можно ожидать, что наша жизнь окажется более разнообразной, чем можно было бы прогнозировать. Поэтому посмотрим, какие изменения будут в следующем году.

Источник: Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users in 2017 and Beyond - http://www.gartner.com/newsroom/id/3482117