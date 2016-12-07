Современное состояние и перспективы индустриального Интернета вещей в Беларуси

Известно, что в настоящее время рынок Интернета вещей, в общем и целом, включает в себя четыре следующие основные сегмента:

Производственный сегмент для различных отраслей и технологических производств, и который наиболее точно подходит под основополагающее определение индустриального Интернета вещей.

Государственный сегмент, который включает решения для повышения эффективности работы правительственных органов власти. В этой области также лежат решения по обеспечению безопасности работников различных предприятий, а также гражданского населения, с целью создания максимального комфорта и удобства пользования Интернетом и подключенными к нему устройствами и приборами для всех граждан страны (умный город).

Потребительский сегмент, который охватывает технологические решения для домашних хозяйств и индивидуальных разрозненных пользователей, например, умный дом.

Кросс-индустриальный сегмент, который связывает воедино все отрасли народного хозяйства.

Что касается Беларуси, то разработки индустриального Интернета вещей постепенной находят свое применение в нашей стране. Такое неголословное утверждение относится, в первую очередь, к производственному сегменту. В частности к промышленности (автоматизация), общественному транспорту (оплата проезда), логистике (отслеживание перемещения грузов в реальном масштабе времени), сельскому хозяйству (полный жизненный цикл производства и реализации продукции) и банковской сфере (платежные терминалы, коммунальные платежи). На государственном уровне можно говорить о внедряемых решениях по умному городу с использованием инфраструктуры Wi-Fi. Потребительский же сегмент в Беларуси в основном связан с предлагаемыми решениями по умному дому. И следует определенно отметить, что белорусские ИТ-компании, представленные на локальном и международных рынках, достаточно сильны в выше перечисленных трех областях. Прежде всего, за счет уже разработанных ими и внедренных на практике решений в области IoT.

Приведем несколько успешных примеров достижений и решений белорусских ИТ-компаний в области IoT, включая IIoT.

Недавно американская исследовательская компания Clutch обновила рейтинг лучших компаний-разработчиков в сфере интернета вещей (IoT). В данный список вошли компания из Беларуси, Qulix Systems, а также компанииSofteq, HQSoftware, R-Style, Ciklum и Elinext Group, которые имеют в Беларуси собственные центры разработки. Что качается Qulix Systems, то известно, что эта компания выделилась из «Белхард Групп» в 2007 году. Со своей стороны холдинг BelHard Group выполнил ранее ряд крупных проектов по комплексной автоматизации нескольких белорусских предприятий, прежде всего в энергетической сфере и водоснабжении, используя, например, оборудование Siemens и Schneider Electric. Кроме того, Белхард Групп имеет собственную аттестованную лабораторию по безопасности, что является важным атрибутом для государственного сегмента IoT.

Следующие примеры. Так, недавно компания EPAM Systems разработала собственную платформу IoT, которая послужила, например, базисом для реализации такого проекта как «умная» теплица GreenHouse. К слову следует сказать, что данный проект победил на международном конкурсе инновационных разработок Oracle. Другая крупная белорусская компания IBA Group предлагает и внедряет в Беларуси свою разработку «payBYcard». Это сервис мобильного эквайринга по приему безналичных платежей за товары и услуги при помощи мобильного телефона. Кроме того, IBA Group успешно внедрила электронную систему оплаты проезда в городском общественном транспорте, и ее специалисты обслуживают эту систему.

Следующая белорусская компания Promwad также разработала собственную технологическую платформу для "интернета вещей". Помимо этого, минский центр данной компании проектирует электронику для умного дома и разрабатывает датчики для промышленной автоматизации, а также мобильные устройства для контроля за состоянием здоровья человека (глюкометр или дозиметр). Не случайно, что ее проект (старт-ап) Lapka был куплен американской компанией Airbnb. А по заказу французской компании Parrot команда Promwad спроектировала сетевое устройство для мобильного гаджета Parrot Flower Power, когда датчики передают информацию об освещении, окружающей температуре, влажности и удобренности почвы в облачный сервис.

Примечание. Совершенно отдельной строкой. Напомним, что сервис интеграции социальных сетей Meople.Connector, разработанный белорусским стартапом, был включен в заводской пакет приложений для автомобилей Ford.

Государственная поддержка

Безусловно, белорусское правительство поддерживает местные отечественные ИТ-компании. Например, резиденты белорусского парка высоких технологий (ПВТ) пользуются рядом льгот по налогообложению. И все выше перечисленные в этой статье белорусские компании являются резидентами данного парка, в том числе и с иностранным участием. Кроме того, зарубежные компании приглашаются белорусским государством создавать производственные линии в рамках Белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень» на выгодных для них условиях хозяйствования. Кроме того, следует отметить, что в недалеком прошлом такие государственные организации как «Белтелеком», «Промсвязь» и «Гипросвязь» (с белорусской стороны), а также «Бел Хуавэй Технолоджис», SAP SE и Intel (с иностранной стороны) приняли решение создать альянс IoT в Минске – первый на территории СНГ. А в дополнение к уже обозначенному, эксперты Евразийской экономической комиссии предлагают сфокусировать усилия стран-участников на приоритетных базовых проектах, которые будут основаны на применении технологий "Интернета вещей" и "Индустриального интернета вещей". Предполагается, что со временем, в Евразийском экономическом союзе будут сформированы общие электронные рынки: лекарств и медицинских изделий, электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов и ряда других.

Что препятствует развитию Интернета вещей в Беларуси?

Кратко перечислим лишь несколько сдерживающих факторов. Это:

- отсутствие законодательной базы и регламентирующего государственного органа по внедрению таких решений, а также отсутствие альянса между государственными органами и частным бизнесом, включая иностранных участников;

- отсутствие утвержденного набора единых стандартов для различных промышленных отраслей и разработанных кросс-платформенных решений;

- проблема обеспечения безопасности ИТ-систем предприятий и физических объектов;

- недостаточное количество средств в ИТ-бюджетах на освоение и внедрение новых технологий;

- неопределенность в выборе надежных поставщиков законченных решений «под ключ»;

- недостаток экспертизы и отсутствие достаточного опыта в разработке бизнес-сценариев, а также для их последующего внедрения на практике;

- сопротивление конечных потребителей, особенно среди предприятий государственного сектора и наличие определенной степени бюрократизма в принятии решений на государственном уровне.

Тем не менее: Почему иностранным компаниям следует обратить внимание на Беларусь?

Тезисно отметим три ключевых фактора: наличие местных ИТ-компаний, которые уже имеют достаточный опыт и высокую квалификацию своих сотрудников в области IIoT; государственная помощь и поддержка, которая конкретно проявляется в предоставлении выгодных условий хозяйствования для резидентов ПВТ и парка «Великий Камень»; наличие одаренной молодежи и достаточно большого числа старт-апов, которые могут «выстрелить» уже в ближайшем будущем.

Подводя итоги

Таким образом, существует несколько путей проникновения на белорусский рынок для зарубежных компаний. Первое – создание еще одного дополнительного центра разработки IIoT в Беларуси под собственным брендом на резидентной основе в одном из белорусских технологичных парков. Второе – налаживание тесного сотрудничества и расширение взаимодействия с уже существующими и достаточно успешными белорусскими ИТ-компаниями, которые хорошо зарекомендовали себя в области IIoT. Третье – вступление и активное участие в только что создаваемом альянсе IIoT под патронажем белорусского государства. Четвертое – отслеживание старт-ап движения в Беларуси и перспективное инвестирование в уже успешно реализованную пилотную инновационную идею, а также рассмотрение вопроса о последующем приобретении такого старт-апа с продвижением его по всему миру. Пятое – сподвижничество и участие в образовательных программах для студентов белорусских ВУЗов. Возможно, у западных партнеров будут дополнительно свои встречные деловые предложения.

На такой бизнес-основе Республика Беларусь была бы рада развивать и дальше плодотворное сотрудничество с различными продвинутыми фирмами из стран западного мира. В итоге получается, что опосредованное белорусское деловое предложение уже прозвучало в данном материале, поскольку некоторые белорусские ИТ-компании наглядно продемонстрировали свои достижения в области интернета вещей на практике. Поэтому ИТ-сообщество Беларуси надеется на скорый положительный отклик с противоположной стороны, который сможет проявиться в виде увеличения числа IIoT-проектов. Либо в нашей стране могут появиться новые иностранные компании в том случае, если их представители сочтут выгодным такое проникновение в Беларусь.