10 лучших материалов KV.by в мае

KV.by собрали 10 лучших материалов, опубликованных в мае. Как скрыть переписку на смартфоне, новое приложение для незрячих людей и репортаж из офиса Applied Systems - в дайджесте KV.by.

Две коммерческие компании, «СиБел» и МТС, создали и продвигают бесплатное приложение, которое отчасти заменит незрячим способность видеть. Благодаря передаче видео в режиме реального времени оно обеспечивает связь людей с нарушениями зрения с теми, кто готов оказывать помощь.

Решения, разработанные компанией, используют в своей ежедневной работе инженеры лидирующих мировых автопроизводителей: Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors, Porsche. KV.by прогулялись по офису компании, которая располагается в непривычном для ИТ-компаний месте – микрорайоне Каменная горка – и узнали подробности жизни одного из старейших резидентов Парка высоких технологий.

Ежедневно в Google Play появляются сотни новых программ. Некоторые из них мы устанавливаем на свои гаджеты. Однако остаются только самые необходимые и проверенные. В этой статье KV.by рассмотрит 20 проверенных Аndroid-приложений, которые должны быть установлены на каждом смартфоне.

Сейчас на телефонах хранится огромное количество приватной информации. Явки, пароли, любовные послания, откровенная переписка, коды авторизации от интернет-банкинга и многое другое. У кого-то есть девушка на стороне, кто-то играет в покер с друзьями по пятницам, да или банально не хочет показывать баланс своего счета на карточке в смс.

ИТ-Академия «БелХард» провела исследование в апреле 2017 года, чтобы узнать самые перспективные направления в белорусской сфере IT. Были проанализированы вакансии порталов jobs.tut.by, dev.by, rabota.by.

Праца з’яўляецца сродкам перасоўвання і тым, што дае грошы на ежу. Да таго ж яна проста цікавая – лічыць праграміст Яўген Пятліцкі. Ён з’ехаў вучыцца і працаваць у Польшчу ў 2012 годзе. Зараз займаецца сістэмай кампутарнага браніравання квіткоў на самалёты, у вольны час – фізікай і вандроўкамі. Яўген не лічыць, што ён у эміграцыі: вялікага адрознення між Мінскам, Варшавай і Вільняй няма, а Беларусь магла б някепска выглядаць у складзе ЕС.

KV.by составили Топ-7 лучших бесплатных Android-приложений, которые помогут вам контролировать свои расходы. Приложения имеют рейтинг 4+ на сайте Google Play. Кроме того, каждое из них имеет метку "Top Developer". Эта метка указывает на то, что приложение является одним из лучших и наиболее надёжных.

В преддверии вступительной кампании KV.by составили полный список высших учебных заведений, где можно обучаться ИТ-специальностям. Как оказалось, дело не ограничивается БГУИРом и БГУ. И, чтобы стать айтишником, вовсе не обязательно учиться в Минске. Подробнее – в нашем материале.

В последнее время можно услышать мнения, что сфера IT сильно переоценена: мол, отрасль постоянно растет, приходит все больше кадров на раздутые зарплаты. Поговаривают, что когда-то этот «пузырь» должен будет лопнуть. Расспросили IT-специалистов о том, что они будут делать, если завтра их профессия перестанет быть востребованной

Магазин Google Play, которым пользуются обладателями Android-девайсов, дарит полноценный инструментарий в руки, а вы уже вольны им распоряжаться: тысяча и одна тема оформлений, сотни клонов Clash of Clans, десятки ассистентов и бесконечный океан программ на любой вкус. Как не утонуть во всем этом и с комфортом пользоваться каждый день? Собрали 10 лайфхаков, которые обязательно вам пригодятся.