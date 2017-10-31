10 лучших материалов KV.by в октябре

KV.by собрали 10 лучших материалов октября. Самые полезные Windows-команды, лайфхаки для начинающих программистов и правила найма от Амины Идиговой - в дайджесте KV.by.

Существуют некоторые вещи, которые можно сделать только при помощи командной строки — даже в Windows. Некоторые из этих инструментов не имеют графических эквивалентов, использование других просто намного быстрее, нежели использование их графических интерфейсов.

В интернете можно встретить много нелицеприятного, однако иногда это может выйти за рамки сети — оскорбления и ложь в свой адрес никому не приятны. О способах пресечь подобное поведение рассказал юрист Тимофей Савицкий.

В начале любого пути как никогда ценны советы более опытных коллег. Если им следовать, то получится избежать множества мелких и неприятных проблем. Пользователи сайта Quora раскрыли парочку своих секретов junior-программистам.

Виртуальный инструктор, который разрабатывает стартап MIMICA во главе с микрохирургом Халидом Рустамовым, поможет восстановить нарушенную в результате перенесенной болезни или травмы мимику лица и вновь начать улыбаться.

Функциональные языки становятся популярнее, и все знают хотя бы о некоторых их элементах, которые есть даже в С++ или С#. Почему функциональные языки пригодятся любому программисту, рассуждает Ярослав Каркунов, Senior Software Developer в компании «Интетикс».

Можете ли вы представить жизнь без смартфона? KV.by решили провести эксперимент на себе и выяснить, с какими трудностями встречается человек, оставшись без смартфона на 3 дня.

Информационные технологии как сфера трудовой занятости привлекает сейчас не только молодых специалистов, выпускников технических вузов, но и тех людей, образование и опыт работы которых далеки от этой сферы. Конечно, начать карьеру в IT, имея за плечами диплом в соответствующей области гораздо проще.

Автоматизация постепенно проникает во все сферы нашей жизни. Не избежало такой участи и программирование. Сможет ли робот или ИИ заменить человека в этом деле? Посетители сайта Quora поделились своим мнением по этому неоднозначному поводу.

Извечная борьба между iOS и Android в народе давно является объектом для шуток. И если для пользователя это лишь повод поспорить, то для создателей гонка «вооружений» всегда достаточно изматывающая. Как сейчас обстоят дела у двух заклятых врагов?

Если бы у вас спросили: «Кто вы?», что бы вы ответили? Амина Идигова говорит о себе как о человеке, который создает пространство для изменений, хотя и признает: с такой формулировкой свои способности продать тяжело. А если серьезно, то в IT-индустрии она давно числится среди крутых экспертов в управлении жизненным циклом сотрудников — работала и в EPAM Systems, и в Wargaming, а до этого участвовала во многих западных стартапах.