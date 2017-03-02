10 лучших материалов KV.by в феврале

KV.by собрали 10 лучших материалов февраля. Как белорус случайно заработал на квартиру благодаря биткоинам, 15 полезных функций Android и можно ли стать хорошим программистом без знания математики - в дайджесте KV.by.

Сегодня я расскажу свою историю о том, как мне удалось получить немалую сумму за биткоины, которые купил в то время, когда они стоили копейки. Тогда я и подумать не мог, что все сложится именно так...

Android - это успешная операционная система, которая развивается очень быстрыми темпами. Сейчас уже каждый второй смартфон работает под управлением Android. Но знаем ли мы все ее скрытые функции? Пользуемся ли в полной мере? Сегодня мы постараемся сделать опыт использования Android более богатым и насыщенным.

Неожиданно хороший и интересный браузер представила компания Opera Software. Экспериментальный продукт под названием Opera Neon ничем не отличается от коллег в плане движка, но представил в корне переработанный интерфейс с функциями, которых никогда не было у всех прочих браузеров.

В одном из фильмов Кустурицы – «Аризонская мечта» – говорится о том, что у детей почти нет шансов стать не такими, как родители. Дедушка Максима был уникальным специалистом в деревообработке, а отец - эксперт в механике и электричестве. Их профессиональная жизнь удалась, но сын захотел попробовать себя в чём-то другом. Время его привело в сферу разработок для IT, а попытка изменить что-то в своей жизни – в Бостон (США).

Про ИТ в Беларуси сказано уже достаточно много - на конференциях, интервью и образовательных курсах. Но куда интереснее послушать человека, который занимает центральное место в сфере ИТ нашей страны. Валерий Цепкало - глава Парка высоких технологий - ответил на вопросы интересующихся о настоящем и будущем этой отрасли в масштабах Беларуси. Диалог с аудиторией получился весьма занятным: самые интересные мысли Валерия Вильямовича мы выделили в нашем материале.

Профессия инженера всегда занимала почетное место в списке вакансий. Однако погружение в IT-индустрию несколько снизило популярность инженеров некомпьютерных профилей - в основном из-за разницы в заработной плате. Мы разобрались, насколько выгодно быть инженером-программистом, и кто из условных коллег подобрался максимально близко по качеству жизни.

Можно ли стать хорошим программистом без знания математики и алгоритмов? Этот вопрос обсудили пользователи сайта Quora. А KV.by решили собрать для своих читателей самые интересные ответы.

Вы уже успели получить свою порцию пены для бритья и упаковку носков к 23 февраля? Если так, то настало время подумать, какой подарок стоит сделать, чтобы порадовать себя любимого. KV.by предлагает подборку 10 необычных и недорогих гаджетов для настоящих мужчин.

Программист и предприниматель Юрий Мельничек известен в первую очередь как соучредитель сервиса Maps.me и компании AIMatter. Однако Юрий решил не ограничиваться проектами лишь в IT-сфере. Для себя, своих друзей, единомышленников и просто для всех желающих он открыл самый большой в Минске скалодром «Трапеция», который находится в торговом комплексе «Алми» на проспекте Дзержинского. Юрий Мельничек, который живёт между Цюрихом и Минском, нашёл для KV.by время и рассказал о своём новом проекте.

В минувшие выходные в бизнес-инкубаторе ПВТ прошла конференция Party Hard! 2017 - мероприятие, которое в течение дня собрало более 500 специалистов из Беларуси и ближнего зарубежья. О чем говорили и что показывали на конференции - в нашем сегодняшнем материале.