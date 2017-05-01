10 лучших материалов KV.by в апреле

KV.by собрали 10 лучших материалов апреля. Конференция IT Entrance 2017, белорусский программист о работе и жизни в Голландии и как подготовиться к собеседованию в Google – в дайджесте KV.by.

Конференция IT Entrance собрала более 550 человек, планирующих связать свое профессиональное будущее с IT-сферой. На площадке бизнес-инкубатора Парка высоких технологий будущие айтишники могли получить консультации от представителей IT-индустрии о различных направлениях: от английского языка до обучения геймдизайну.

С недавних пор Microsoft решила бороться в Беларуси с пиратским софтом. Попали под раздачу прежде всего компании. Например, 2000 долларов штрафа пришлось заплатить частной компании «Белтелекабель» за использование нелицензионной ОС. Закон в таких случаях предусматривает ответственность вплоть до уголовной. Однако платить хотят не все, но альтернатива – перейти на Linux – не всегда так доступна, как может показаться. KV.by попытались разобраться, почему компании не предпочитают выбирать бесплатное ПО вместо нелицензионных программ.

Даже в будни по вечерам на скалодроме много народа. Многие приходят сюда после работы, чтобы отдохнуть, развлечься или просто пообщаться. И, что удивительно, шесть из десяти человек, с которыми здесь удастся поговорить, будут ребятами из IT-сферы. Решили разузнать, почему скалодром стал их любимым местом для досуга.

Я переехал, потому что очень устал: от серой обыденности из года в год, когда вроде что-то меняется, но на самом деле – ничего. До этого я бывал в Голландии только проездом, и, приехав, не знал о стране почти ничего.

KV.by поговорили с руководителями компаний, которые активно создают hardware-проекты в Беларуси о том, легко ли было построить их бизнес. Попросили дать несколько советов новичкам и рассказать о том, почему в Беларуси полно свободных мест на аппаратном рынке.

В августе 2015 г один из моих друзей подавал заявку на работу в качестве product manager в компании Google. После первого этапа отбора он получил от HR-специалиста электронное письмо, в котором было сказано, чего можно ожидать от следующего этапа. Когда мой друг показал мне это письмо, я не мог поверить своим глазам! Казалось, что рекрутер старается помочь соискателю, нежели работает на компанию.

Существует ряд телефонов, которые собрали вокруг себя целый культ. И их можно смело назвать легендарными! Мы выбрали 10 самых значимых аппаратов, которые оставили глубокий след в истории.

Тесты или технические задания используются для проверки необходимых навыков у соискателей практически в каждой ИТ-компании. В одних ─ это просто устный опрос, в других ─ часовые разборы кода, его оптимизация и прогнозирование результатов. Психологические же тесты используются редко, однако не стоит недооценивать оценку рекрутера.

К ремонту мобильных гаджетов прибегал практически каждый, однако не все относятся с серьезностью к этому вопросу, попросту отдавая устройство в первый попавшийся сервисный центр. К чему может привести ремонт в неофициальных мастерских, с какими проблемами часто сталкиваются владельцы смартфонов и почему важно заряжать смартфон только оригинальными аксессуарами нам рассказал Дмитрий Бысенко, начальник сервисного обслуживания терминального оборудования компании Huawei в Беларуси.

Антон Марченко, известный в "айтишных" кругах программист, составил список из семи книг, которые должен прочитать каждый программист. Все книги, которые здесь представлены, Антону показались интересными и полезными, а значит — ​рекомендуемые к прочтению.