10 лучших материалов KV.by в апреле

KV.by собрали 10 лучших материалов апреля. Конференция IT Entrance 2017, белорусский программист о работе и жизни в Голландии и как подготовиться к собеседованию в Google – в дайджесте KV.by.
Как стать айтишником: фоторепортаж с конференции IT Entrance 2017
Конференция IT Entrance собрала более 550 человек, планирующих связать свое профессиональное будущее с IT-сферой. На площадке бизнес-инкубатора Парка высоких технологий будущие айтишники могли получить консультации от представителей IT-индустрии о различных направлениях: от английского языка до обучения геймдизайну.
Обойтись без лицензионного ПО: почему белорусские компании не могут перейти на Linux?
С недавних пор Microsoft решила бороться в Беларуси с пиратским софтом. Попали под раздачу прежде всего компании. Например, 2000 долларов штрафа пришлось заплатить частной компании «Белтелекабель» за использование нелицензионной ОС. Закон в таких случаях предусматривает ответственность вплоть до уголовной. Однако платить хотят не все, но альтернатива – перейти на Linux – не всегда так доступна, как может показаться. KV.by попытались разобраться, почему компании не предпочитают выбирать бесплатное ПО вместо нелицензионных программ.
"Днем сижу за компьютером, а вечером отрываюсь". Почему минские айтишники проводят вечера на скалодроме?
Даже в будни по вечерам на скалодроме много народа. Многие приходят сюда после работы, чтобы отдохнуть, развлечься или просто пообщаться. И, что удивительно, шесть из десяти человек, с которыми здесь удастся поговорить, будут ребятами из IT-сферы. Решили разузнать, почему скалодром стал их любимым местом для досуга.
«Уехал, потому что устал от очередей и системы здравоохранения». Белорусский программист о работе и жизни в Голландии
Я переехал, потому что очень устал: от серой обыденности из года в год, когда вроде что-то меняется, но на самом деле – ничего. До этого я бывал в Голландии только проездом, и, приехав, не знал о стране почти ничего.
От выбора паяльника до кредо Стива Джобса. Как построить успешную "железную" компанию в Беларуси?
KV.by поговорили с руководителями компаний, которые активно создают hardware-проекты в Беларуси о том, легко ли было построить их бизнес. Попросили дать несколько советов новичкам и рассказать о том, почему в Беларуси полно свободных мест на аппаратном рынке.
Как подготовиться к собеседованию в Google
В августе 2015 г один из моих друзей подавал заявку на работу в качестве product manager в компании Google. После первого этапа отбора он получил от HR-специалиста электронное письмо, в котором было сказано, чего можно ожидать от следующего этапа. Когда мой друг показал мне это письмо, я не мог поверить своим глазам! Казалось, что рекрутер старается помочь соискателю, нежели работает на компанию.
10 культовых телефонов, которые вызовут у вас ностальгию
Существует ряд телефонов, которые собрали вокруг себя целый культ. И их можно смело назвать легендарными! Мы выбрали 10 самых значимых аппаратов, которые оставили глубокий след в истории.
Какие тестовые задания ждут кандидатов на собеседовании?
Тесты или технические задания используются для проверки необходимых навыков у соискателей практически в каждой ИТ-компании. В одних ─ это просто устный опрос, в других ─ часовые разборы кода, его оптимизация и прогнозирование результатов. Психологические же тесты используются редко, однако не стоит недооценивать оценку рекрутера.
Как продлить жизнь смартфону и выбрать зарядное устройство. Полезные советы сервисного центра Huawei
К ремонту мобильных гаджетов прибегал практически каждый, однако не все относятся с серьезностью к этому вопросу, попросту отдавая устройство в первый попавшийся сервисный центр. К чему может привести ремонт в неофициальных мастерских, с какими проблемами часто сталкиваются владельцы смартфонов и почему важно заряжать смартфон только оригинальными аксессуарами нам рассказал Дмитрий Бысенко, начальник сервисного обслуживания терминального оборудования компании Huawei в Беларуси.
Must read: 7 книг, которые должен прочитать каждый айтишник
Антон Марченко, известный в "айтишных" кругах программист, составил список из семи книг, которые должен прочитать каждый программист. Все книги, которые здесь представлены, Антону показались интересными и полезными, а значит — рекомендуемые к прочтению.
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