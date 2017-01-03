10 лучших материалов KV.by в декабре

KV.by собрали 10 лучших материалов декабря. Почему будущее белорусского ИТ - в руках гуманитариев, каких профессиональных болезней стоит опасаться айтишникам и какие знания необходимы сисадминам в Беларуси - в дайджесте KV.by.

В минувшую пятницу в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошла конференция SmartTaler, посвященная финансовым технологиям, правовому регулированию электронных денег, финтех-движению.

Не так давно на «Онлайнере» директор учебного центра ПВТ Вадим Зеленков сказал, что сегодня все хотят стать тестировщиками и бизнес-аналитиками, в то время как компаниям нужны программисты. Но уже завтра ситуация может измениться – все предпосылки к этому есть. И тот, кто сегодня считается аутсайдером в ИТ, завтра может начать зарабатывать больше, чем программисты сегодня.

Средний возраст белорусского айтишника – 28 лет. Основная масса сотрудников в белорусских IT-компаниях - в возрасте до 38 лет. Но это не значит, что специалистов постарше в этой сфере просто не существует. Как работается опытным специалистом, успевают ли они схватывать новые технологии и как относятся к «молодняку»?

Болезней, с которыми сталкиваются айтишники, гораздо больше, чем вы могли себе представить. На вопросы, с какими недугами чаще всего обращаются программисты, как уберечь свое здоровье, отвечают специалисты медицинского центра «ЛОДЭ».

Александр Чаховский бросил должность директора в успешной телекоммуникационной компании. Уже четыре года он руководит Музыкальным Домом «Классика» и устраивает концерты классической музыки по всей стране и за ее пределами. О том, почему в IT становится скучно, может ли музыка приносить хорошую зарплату, почему всем выгодно, чтобы в стране было много программистов - в нашем материале.

Кто же он – главный человек в сети? Конечно же, это системный администратор. И на плечах у него груз ответственности от backup-ов до траблшутинга, от update-ов системы до систематического саппорта. Закупка и обслуживание оборудования, поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры - вот основные задачи, которые стоят каждый день и требуют пристального внимания.

Мы становимся свидетелями внедрения передовых технологий, возрастания роли «облаков» и прихода скоростного интернета не только в города, но и в сельскую местность. Развитием этих направлений занимается первый белорусский инфраструктурный оператор beCloud. Генеральный директор компании Сергей Поблагуев в подробном интервью KV.by рассказал о проблемах отрасли, либерализации рынка и возможности внедрения 5G.

Антон Марченко - iOS-разработчик, который за три года сделал уже 15 приложений. Первую и вторую часть мотивирующего рассказа о том, как попасть в ИТ, мы уже опубликовали. В заключительной части Антон делится мыслями о том, где стоит учиться, нужно ли выходить из зоны комфорта и какие тренды в ИТ будут в ближайшем будущем.

Будущее церкви без технологий не слишком радужное, хотя и маловероятно, что кто-то исповедуется через Skype. О роли технологий в христианской религии рассуждает Андрей Ломакин, священник Кафедрального Собора в Минске.

Пару веков назад такое явление, как семейная династия профессий, было вполне нормальным. В семье ремесленников рождался потенциальный ремесленник, у врачей – врач, у военных - военный и так далее. Но время разрушает столь прекрасную традицию. Мы провели опрос среди айтишников: хотели ли бы они, чтобы их дети пошли по их стопам?